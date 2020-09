10 Fakten, die DU über DEN Audi R8 V10 Performance (620 PS) wissen solltest! – Fahrbericht | Review

Wir präsentieren: 10 Fakten, die du über DEN Audi R8 Coupé V10 Performance (Modelljahr 2020/2021) 💙 wissen solltest. Für ALLE Infos zu den „Endgegner“ der Ingolstädter – Schau JETZT in unseren Fahrbericht | Review | Test 🏴🖤🏁

In aller Kürze:

Der König ist tot, es lebe der König! Klar gab es traurige Gerüchte nach denen der Audi R8 um seinen V-10 Endgegner-Saugmotor von den Ingolstädtern zum Auslaufmodell degradiert werden würde. Doch nichts da! Das Mittelmotor Monster bekommt im Februar 2019 ein Facelift und damit als reiner Verbrenner noch die Möglichkeit einige Jahre Menschen glücklich zu machen. Dabei legt der V10 nochmal etwas an Leistung zu (620 PS). Wie genau sich das Paket dann fährt und was das mit unseren Gefühlen anstellt, seht ihr in unserem Fahrbericht | Review | Test | Launch Control | Sound!

Unser Testwagen:

Wir durften den 620 PS (580 Newtonmeter maximales Drehmoment) starken Sportwagen mit 5.2 Liter V10 Saugmotor und neuer 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe „S tronic“ Automatik fahren. Der R8 V10 beschleunigt mit AWD „quattro“ Allradantrieb in 3,1 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Er leistet 331 km/h (vMax) Spitze. Audi verspricht einen Normverbrauch von rund 13,1 Litern Benzin (nach WLTP).

Technische Daten:

(MY2020) Audi R8 Coupé V10 Performance

Technik: Zylinder/Ventile pro Zylin. 10/4

Hubraum: 5204 cm³

Leistung: 456 kW/620 PS

Max. Gesamtdrehmoment: 580 Nm

Getriebe/Antrieb: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe/Allrad

Leergewicht (Werk): 1651 kg

Beschleunigung (Test)

0 – 100 km/h: 2,9 s

0 – 200 km/h: 9,0 s

Höchstgeschwindigkeit: 331 km/h

Verbrauch (Test/WLTP) 14,4/13,2 l SP/100 km

CO2-Ausstoß (EU): 297 g/km

Preise

Grundpreis: 200.000 Euro

Testwagen Preis: 219.560 Euro



Wettbewerber/ Konkurrenten:

Audi TT S/RS, Porsche Cayman/Boxster S, BMW Z4, Toyota Supra, Mercedes SLC bis zu Porsche 911 Turbo S, Audi R8, Mercrdes AMG GT, Mercedes SL, Corvette C8, Ferrari 488 GTB, Lamborghini Huracan, Nissan GTR, McLaren 570 – 720 s.

