Die Eurocaravaning-Eigenmarke Vantourer bringt mit der „Cross Edition“ und der „White Edition“ zwei Sondermodelle heraus. Sie sind in verschiedenen Außenlängen und Grundrissen zu haben.

Der Vantourer White Edition hat eine Klimaautomatik in der Fahrerkabine und ist nur in weißer Lackierung zu bekommen. Die Cross Edition ist in vier verschiedenen Außenfarben erhältlich, hat eine manuelle Klimaanlage und Alufelgen. Zudem können verschiedene Ausstattungsoptionen dazu gebucht werden. Auf Wunsch können beide Sondermodelle mit einem Aufstelldach für zwei weitere Schlafplätze nachgerüstet werden. ampnet

Foto: Eurocaravaning