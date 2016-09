Livestream: Weltpremiere VW Elektroauto vom Pariser Autosalon



Mit der Weltpremiere einer Design-Studie führt Volkswagen einen neuen Botschafter in die Automobilwelt ein. Das Concept-Car soll den Aufbruch der Marke Volkswagen in ein neues Zeitalter signalisieren: Das Fahrzeug sei genauso revolutionär, wie es vor sieben Jahrzehnten der Käfer war, der sich zum weltweit meistverkauften Auto seines Jahrhunderts entwickelte. Die Studie habe das Potenzial, mit ihrem völlig neuen Fahrzeugkonzept Geschichte zu schreiben. Das spätere Serienfahrzeug soll als erster Volkswagen auf der Basis des neuen Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) auf den Markt kommen.

Der Autotester überträgt für seine Leser hier die Volkswagen Pressekonferenz vom Pariser Autosalon am 29. September um 08:00 Uhr im Livestream.