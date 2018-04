Luxus pur: Auf der „Auto China 2018“ zeigt Mercedes-Benz den Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Das Design des Crossovers aus einer exklusiven High-end-Limousine und einem SUV soll „der Philosophie der sinnlichen Klarheit folgen“. Die Studie ist als Elektrofahrzeug mit vier kompakten Permanentmagnet-Synchron-Elektromotoren und vollvariablem Allrad-Antrieb konzipiert.

Dieses Showcar sei die ultimative Verkörperung eines Luxus-Traumautos, so der schwäbische Autobauer. Ziel der Designer sei es gewesen, im Interieur Anklänge an die Serienfahrzeuge abzubilden, sie jedoch in eine bisher unerschlossene Luxuswelt zu überführen. Sie kreierten eine Symbiose aus Sportlichkeit, Moderne und Eleganz und zeigen ein Abbild kommender Generationen von Mercedes-Maybach Modellen.

Fotos: Daimler