Weltpremiere des neuen Jeep Compass in Brasilien

Jeep hat heute den neuen Jeep Compass in Brasilien vorgestellt. Die Produktion im Jeep Montagewerk in Goiana, Pernambuco hat FCA feierlich gestartet. Der Jeep Compass ist ein neuer Kompakt-SUV, der weltweit in mehr als 100 Ländern verkauft werden wird und für den insgesamt 17 verbrauchsarme Antriebskombinationen zur Wahl stehen sollen.

Der Kompakt-SUV wird im ersten Quartal 2017 in Nordamerika auf den Markt kommen, in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika in der zweiten Jahreshälfte 2017.

Mehr Informationen und Bilder werden zur Nordamerika-Premiere des Jeep Compass bei der Los Angeles Auto Show im November zur Verfügung stehen.

Foto: Jeep