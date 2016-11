Wer mit dem Wohnwagen oder einem anderen großen Anhänger unterwegs ist, vermisst in vielen Situationen die Sicht auf den rückwärtigen Verkehr im Innenspiegel. Waeco hat dafür den Perfect-View VT 100 WiFi entwickelt, der mit Hilfe einer App-basierten Funkstrecke ohne zusätzlichen Monitor und ohne aufwendige Verkabelung das Smartphone zum digitalen Rückspiegel macht. In Verbindung mit einer Kamera am Fahrzeugheck wird das Geschehen auf der Straße auf das Mobiltelefon oder Tablet. Perfect-View VT 100 WiFi eignet sich für alle Android- und iOS-Betriebssysteme und ist mit allen Waeco-Kameras kompatibel. Die Reichweite soll zuverlässig eine Entfernung von 60 Metern abdecken. Die Spezialantenne des Videosignal-Transmitters ist zudem abnehmbar und kann individuell auf das Empfangsgerät ausgerichtet werden. Das Bild kann auch auf mehrere Empfänger gleichzeitig übertragen werden.

Die zum Betrieb des Systems nötige App ist direkt unter der Adresse www.dometic.de/vt100 herunterzuladen oder über den Google Playstore und den Apple App Store unter dem Suchbegriff „VT 100“ zu beziehen. Das Waeco Perfect-View VT 100 WiFi selbst kostet 179 Euro. (ampnet)

Fotos: Dometic Waeco