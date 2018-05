VW T-Roc 2.0 TSI Sport 4MOTION DSG (7-Gang, 190 PS) im Bewegtbild

Wir haben den VW T-Roc 2.0 TSI 4Motion in unserem Fahrbericht | Review | Test | Testdrive | Kaufberatung.

Was ist ein VW T-Roc ? – Ganz einfach: Ein kompaktes SUV mit den Maßen eines Golfs.

Nur ist er deutlich höher und sieht cooler aus. Er erweitert damit die VW-SUV-Palette um ein weiteres Derivat, das sich unterhalb des Tiguans einreiht. Der kompakte Lifestyler ist im November 2017 auf den Markt gekommen. Dabei ist der Volkswagen Konzern – wie gewohnt – mit der Plakatierung für die eigene Party reichlich spät dran.

Denn Mercedes GLA, BMW X1, Opel Crossland X, Seat Arona, Skoda Karoq, Hyundai Kona, Renault Captur oder Audi Q2 sind in diesem Segment schon seit geraumer Zeit auf Kundenfang. Doch wo genau positioniert sich der T-Roc im SUV-Partymaker-Moloch? Der 4,2 Meter lange, 1,8 Metern breite und nur 1,5 Metern hohe T-Roc findet seine Nische zwischen dem Polo SUV (dessen „T-Cross“-Variante kommt 2018) und dem Tiguan (20 Zentimeter länger). Der T-Roc soll nach dem Willen der VW-Verantwortlichen trotz seiner Golf-Basis komplett eigenständig auftreten. Damit das Event in der Produktion nicht zu teuer wird – man weiß ja nie, wie viele Gäste tatsächlich kommen – teilt er sich die technische Plattform mit dem Audi Q2.

Das Innere des T-Rocs folgt diesem Rat, auch wenn dort viel Hartplastik zu finden ist – was im Segment eigentlich nicht mehr State of the Art. Einzelne Teile werden in Wagenfarbe (braun, blau, orange, gelb) lackiert. Damit ist ein konsequentes Bicolor-Muster in Sitzen, Tür und Armaturenbrett zu finden. Das bis zu 8-Zoll große Touchscreen Infotainment-Display ist leicht zum Fahrer hin geneigt. Es regiert den aufgeräumten und durchdacht strukturierten Innenraum. Das digitale Cockpit bietet mit dem Head-up Display weitere Unterstützung an. Mit Apple CarPlay, Android Auto und AppConnect sind modernste Konnektivitäts-Lösungen an Board.

Er ist cool, technisch auf dem neusten Level, ausgesprochen geräumig und mit dem Panorama-Dach schön hell. Dabei bringt der Tagträumer auch echten Nutzwert mit. Selbst groß Gewachsene sitzen aufrecht und bequem auf der Rückbank. Mit einem Kofferraum-Volumen von 445 bis 1.290 Liter wird der Golf um 65 Liter übertroffen. Den T-Roc gibt es in den beiden Ausstattungsvarianten „Sport“ und „Style“. Ab 2018 soll auch eine R-Line (innen und außen) verfügbar sein. Das machen die Wolfsburger Innenarchitekten schon verdammt gut.

Motor: Wir fahren den T-Roc als Vierzylinder-Benziner mit 190 PS. Er hört auf den Namen 2.0 TSI 4Motion und ist neben dem Allradantrieb mit dem DSG Getriebe gekoppelt. Der Antrieb treibt das 1495 Kilo schwere SUV in 7,2 Sekunden auf 100 km/h. Er beschleunigt in 6,7 Sekunden auf 100 km/h, seine Höchstgeschwindigkeit ist bei 216 km/h notiert und der Normverbrauch liegt bei 6,7 Liter.

Fazit: Der T-Roc ist ready to Rock. Der Hippster mit echtem Nutzwert hat einen einzigartigen Look, an dem man sich kaum stören kann. Er bietet neben seiner coolen Optik viel Platz, modernste Konnektivität und viel Ausstattung mit etlichen Individualisierungsmöglichkeiten. Das kleinen SUV wird im portugiesischen Werk Setúbal gebaut. Die Party startet preislich bei 20.390 Euro. Dafür sind Klimaanlage, LED-Rückleuchten und das 6,5 Zoll große Infotainment-System Composition Colour Serie. Außerdem sind der Front-Assist mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Spurhalteassistent und Multikollisions-Bremse immer mit an Board. Die Coupé-Variante wird wohl runde 2.000 Euro teurer sein. Ob bald auch eine offene Variante und damit das erste VW SUV Cabrio folgen wird? Wir werden berichten …

Technische Daten:

VW T-Roc 2,0 TSI

Fünftüriges, fünfsitziges Kompakt-SUV mit Allradantrieb

Länge/Breite/Höhe/Radstand in Metern: 4,23/1,82/1,57/2,59

Leergewicht: 1.495 kg

Zuladung: 570 kg

Gepäckraumvolumen: 445 – 1.237 l

Tankinhalt: 50 l

max. Anhängelast: 1.900 kg

Bodenfreiheit: 155 mm.

Motor: Vierzylinder-Otto

Hubraum: 1984 cm³

Leistung: 140 kW (190 PS)

max. Drehmoment: 320 Nm

Getriebe: 7-Gang-DSG

Antrieb: 4MOTION

Höchstgeschwindigkeit: 216 km/h

Beschkeunigung 0-100 km/h: 7,2 s;

Verbrauch: 6,7 l/100 km

Preis ab: 30.800 Euro (nur als Sport)