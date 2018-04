Volvo bietet für den V90 inzwischen auch einen Plug-in-Hybridantrieb an. Billig ist dieses Vergnügen indes nicht. Ab 71.300 Euro (Momentum-Linie) kann die Plug-in-Hybrid-Variante des Volvo Business-Kombis erworben werden. Und dann sind noch keine Sonderausstattungen verbaut. Im Schnitt werden die V90 Hybride kaum unter 90.000 Euro vom Hof fahren. Das sportlich betonte R-Design-Modell gibt es ab 74.100 Euro. Wir haben diese Sport-Variante 14 Tage im Alltag getestet. Für den Antrieb sorgt im V90 T8 eine Kombination aus Elektromotor an der Hinterachse und einem 2,0-Liter-Turbobenziner an der Vorderachse. 300 kW (407 PS) leistet dieses Antriebssystem maximal. Die Kraft wird über die 8-Gang-Automatik an alle 4 Räder geleitet (Allradantrieb). Der kombinierte Normverbrauch des V90 Plug-in-Hybrid wird vom Hersteller mit 2,2 Litern je 100 Kilometer angegeben (das entspricht 49 Gramm CO2 je Kilometer). Damit erreicht dieser Volvo die Abgasnorm „6d-temp“. Alles theoretische Werte. Der reale Verbrauch hängt neben der gewünschten Dynamik des Vortriebes stark vom Anteil des E-Motors ab. Eine praxistaugliche Aussage zum Testverbrauch zu machen, fällt daher schwer. Die rein elektrische Reichweite steht mit 50 Kilometern auf dem Papier. Auf unseren Testfahrten haben wir es zwischen 30 und 40 Kilometer weit mit dem E-Antrieb geschafft. Dabei ist es immer wieder ein Vergnügen, quasi geräuschlos wegzufahren. Bei umstehenden Personen sorgt das nach wie vor für ungläubiges Staunen. Sollten künftig auch in Deutschland Zonen eingerichtet werden, in denen ausschließlich lokal emissionsfrei gefahren werden darf, wäre man mit diesem Volvo für bis zu 50 Kilometer (was für die meisten Innenstädte ausreichen sollte) auf der mobilen Seite. Sie können so rein elektrisch täglich und das ganze Jahr über, emissionsfreie zur Arbeit und zurück pendeln. Denn in nahezu allen Fällen liegt die Entfernung für den Weg zur Arbeit statistisch in diesem Bereich.

Was bedeutet eigentlich „Plug-in-Hybrid?

Mit der Plug-in Hybrid-Technologie werden die Vorzüge eines Verbrennungsmotors mit einem leistungsstarken Elektromotor in einem Auto verbunden. Der Elektromotor wird durch eine Batterie unterstützt und kann über eine normale Steckdose mit 230 V aufgeladen werden. Je nach Fahrmodus entfaltet sich die Kraft beider Antriebssysteme separat, gleichzeitig oder im Zusammenspiel. Der Antriebsstrang des Volvo V90 Plug-in-Hybrid kombiniert einen 4-Zylinder-Benzinmotor der 223 kW (303 PS) leistet, und die Vorderräder antreibt, mit einem Elektromotor der 65 kW (87 PS) auf die Straße bringt, und auf die Hinterräder wirkt. Das Zusammenspiel der beiden Motoren kann über sechs Fahrmodi an die individuellen Wünsche des Fahrers und die Fahrsituation angepasst werden.

Die Fahrmodi

Im Hybrid-Modus kommen beide Antriebsarten komplementär zum Einsatz: Je nach Fahrsituation schalten sich Elektromotor und Benzin- bzw. Dieselmotor je nach Bedarf hinzu oder entfalten ihre Kraft parallel. Das führt zu einer optimalen Balance aus Leistung und Effizienz.

Im Pure-Modus ist allein der Elektromotor aktiv – lokal emissionsfrei – und das bei Geschwindigkeiten bis zu 125 Stundenkilometern und einer Reichweite bis zu 50 Kilometern. Ist die Ladung des Akkus aufgebraucht, schaltet sich automatisch der Verbrennungsmotor zu.

Der Power-Modus kombiniert die volle Leistung beider Motoren. Hier gibt es Fahrspaß auf Knopfdruck. Hier liegen bis zu 288 kW (390 PS) an, und die geballte Energie wird auf alle vier Räder übertragen. Lenkung, Getriebe und Bremsen sind dabei schon auf sportliches Fahren eingestellt.

Im AWD-Modus wird in den dauerhaften Allradantrieb gewechselt.

Mit dem Offroad-Modus kann der V90 auch schlechte Straßenverhältnisse meistern. Neben diesen Optionen kann sich der Fahrer auch einen individuellen Modus zusammenstellen, der ganz auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Fazit:

Der Volvo V90 ist ein großes Auto, das als Kombi wohl ein perfekter Familienbegleiter ist. Neben seinen praktischen Werten sieht er zudem innen wie außen absolut schick aus. Mit seinem Plug-in-Antrieb kann er auf der Kurzstrecke rein elektrisch betrieben werden. Das bereitet ihn bestens für die Zukunft vor und macht seinen Fahrer unabhängig von möglicherweise drohenden Fahrverboten für Verbrenner.

Volvo V90 T8 Twin Engine R-Design

Wesentliche technische Daten



Reihenvierzylinder, Roots-Kompressor, Monoturbolader mit Wastegate

Anzahl Ventile/Ventilsteuerung 16 / DOHC

Hubraum 1.969 cm3

max. Leistung 223 kW / 303 PS bei 5.700 min-1

max. Drehmoment 400 Nm bei 2.200 – 5.400 min-1

Kraftstoff Benzin

Tankinhalt 50 l

Abgasnachbehandlung 3-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Elektromotor ERAD (Hinterachs-Elektroantrieb)

Batterietyp Lithium-Ionen

Batterieaufladezeit (16A/10A/6A) 3 / 4 / 7 Stunden

Leistung Elektromotor 65 kW / 87 PS

max. Drehmoment E-Motor 240 Nm

max. Reichweite 50 km

Antrieb Allradantrieb

Getriebe Achtgang-Automatikgetriebe

Höchstgeschwindigkeit 250 km/h

Höchstgeschwindigkeit elektrisch 125 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h 5,0 s

Verbrauch, gesamt 2,2 l

CO2-Massenemission 49 g/km

Abgasnorm Euro 6d-TEMP

Leergewicht 2.130 kg

zul. Gesamtgewicht 2.620 kg

max. Zuladung 490 kg

Kofferraumvolumen 560 l