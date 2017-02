20 Jahre nach der Einführung des ersten Cross-Country-Modells, das einen bis heute anhaltenden Trend auslöste, rollt der Volvo V90 Cross Country in die Schauräume. In Deutschland liegen bereits rund 500 Vorbestellungen für den Premium-Kombi mit Crossover-Charakter vor, dessen Bodenfreiheit auf 21 Zentimeter erhöht wurde. Die Preise beginnen bei 56.350 Euro.



Einstiegsversion ist der D4 mit 140 kW / 190 PS, Acht-Gang-Automatik und Allradantrieb. Serienmäßig sind unter anderem eine Bergabfahrhilfe, der dem Cross Country vorbehaltene Offroad-Modus sowie das Pilot-Assist-II-System für teilautonomes Fahren bis 130 km/h an Bord. Insgesamt bietet Volvo den vielseitigen Allrad-Kombi in vier Motorisierungen – zwei Diesel und zwei Benziner – sowie in zwei Ausstattungslinien an. Topmodell ist der V90 Cross Country T6 AWD Pro mit 235 kW / 320 PS. ampnet