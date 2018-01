Volle Straßen, Verkehrslärm und Abgase – dieses Szenario soll bald der Vergangenheit angehören. Volvo plant, mithilfe elektrisch angetriebener Lkw den innerstädtischen Verkehr zu entlasten und sauberer zu gestalten. Auch Nachtfahrten sollen kein Tabu für den E-LKW von Volvo mehr sein.

2019 werde Volvo Trucks in Europa mit dem Verkauf elektrisch angetriebener Lkw beginnen, teilt das Unternehmen mit. Die ersten Fahrzeuge kommen 2018 zu ausgewählten Kunden, um den Betrieb zu testen. Als Basis dient eine Antriebstechnik, die bereits in elektrifizierten Bussen zum Einsatz kommt.

„Mit dem Einsatz elektrisch angetriebener und leiserer Lkw für den Warenverkehr in Ballungsgebieten bewältigen wir mehrere Herausforderungen zugleich“, sagt Claes Nilsson, Präsident von Volvo Trucks. Durch den Wegfall von störendem Lärm und Abgasen werde es möglich sein, auch in empfindlichen Stadtzentren zu verkehren. Zudem können die Transporte auch in weniger verkehrsreichen Zeiten durchgeführt werden, zum Beispiel spät abends oder bei Nacht. „Dies entlastet den Verkehr in den Stoßzeiten, sodass sich das Straßennetz und die Fahrzeuge deutlich wirkungsvoller nutzen lassen, als es heute der Fall ist“, so Claes Nilsson weiter. Ein Pilotprojekt in Stockholm hatte gezeigt, dass nächtlicher Lieferverkehr nur rund ein Drittel der Zeit benötigt. mid

Foto: Volvo