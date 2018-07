Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Der Caravan Salon Düsseldorf bietet vom 25. August bis 2. September einen Rundum-Überblick über die ganze Welt des mobilen Reisens. Gerade angesichts des aktuellen Booms in der Branche rechnet die Messe Düsseldorf mit neuen Bestwerten bei den Besucherzahlen.

Übrigens: Der-Autotester.de wird auch in diesem Jahr wieder 40 Eintrittskarten verlosen. Demnächst mehr dazu.

Das Angebot auf dem Messegelände ist so breit gefächert wie nie zuvor. Mehr als 600 Aussteller mit 130 Caravan- und Reisemobilmarken präsentieren insgesamt mehr als 2.100 Freizeit-Fahrzeuge, darunter viele Weltpremieren. Daneben finden die Besucher in 13 Hallen und dem Freigelände wie gewohnt auch Zubehör, Ausbauteile, Zelte, Mobilheime, Campingplätze und Reisemobilstellplätze sowie Infos zu vielen Reisedestinationen.

Speziell an Einsteiger richtet sich die Sondershow „StarterWelt – Entdecke Camping & Caravaning“ in Halle 18 auf dem Freigelände. Online gekaufte Tickets berechtigen personengebunden an zwei Tagen den Eintritt zum Messegelände. Die Online-Eintrittskarte kostet für Erwachsene 15, das Tagesticket an der Kasse 18 Euro. mid