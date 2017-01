Im Diesel-Abgasskandal steht Volkswagen vor einer weiteren Einigung mit US-Behörden. In Verhandlungen mit dem US-Justizministerium soll ein Vergleichsentwurf Strafzahlungen in Höhe von rund 4,3 Milliarden Dollar vorgesehen, so eine Konzern-Mitteilung von heute Abend.

Eine weitere Meldung der Porsche SE von eben zum gleichen Thema lautet: