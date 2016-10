Der überarbeitete Kia Carens kommt in Deutschland in den Handel und kann ab sofort bestellt werden. Zum Modelljahr 2017 möchte sich der bis zu siebensitzige Kompakt-Van mit einem kraftvolleren Außendesign, einem aufgewerteten Interieur sowie neuen Infotainment- und Sicherheits-Technologien präsentieren. Der Einstiegspreis bleibt gleich: 19.990 Euro kostet der Kia Carens 1.6 GDI in der Basisversion Attract.

Foto: Kia