Die US-Versicherer benennen jetzt die sichersten Fahrzeuge auf dem amerikanischen Markt. Dafür vergaben das Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) und das Highway Loss Date Institute (HLDI) an insgesamt 79 Personenwagen die Spitzenwertung „Top Safety Pick +“ und die „Top Safety Pick“-Wertung. Die beiden Institute haben dieses Jahr die Kriterien erneut verschärft. Erstmals geht jetzt die Lichttechnik prominent in die die Bewertung ein. Toyota- und Lexus-Modelle erreichten die meisten Top-Bewertungen.

Um sich für einen „Top Safety Pick +“ zu qualifizieren, müssen die Fahrzeuge beim Crashtest herausragende Eigenschaften zeigen, über gute Systeme zu Verhinderung eines Frontalaufpralls und nun auch ein modernes Scheinwerfersystem verfügen. Für die Einordnung der Autos in Klassen wählen die Amerikaner andere Kriterien als die Europäer. Sie orientieren sich zum Teil mehr am Preis und den Ansprüchen der Marke als an der Größe des Fahrzeugs.

Top Safety Pick +:

Kleinwagen: Chevrolet Volt, Hyundai Elantra, Mazda 3 (Limousine und Hatchback), Toyota Corolla, Toyota Prius (ab August 2016)

Mittelklasse: Honda Accord 4türer, Mazda 6, Nissan Altima, Nissan Maxima, Subaru Legacy, Subaru Outback, Toyota Camry, Toyota Prius

Mittelklasse Luxusautos: Genesis G80, Genesis G90, Lexus RC

Kompakte SUV: Mazda CX-3, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Subaru Forester (ab Oktober 2016), Toyota RAV4

Mittelklasse-SUV: Honda Pilot, Hyundai Santa Fe (ab März 2016)

Mittelklasse Luxus-SUV: Acura MDX, Acura RDX, Audi Q5, Buick Envision, Lexus NX, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE, Volvo XC90

Minivans: Chrysler Pacifica (ab August 2016)

Große Pickups: Honda Ridgeline

Top Safety Pick:

Kleinstwagen: Mini Cooper Hardtop

Toyota Yaris

Kleinwagen: Acura ILX, Honda Civic 2türer, Honda Civic 4türer, Lexus CT 200h, Nissan Santra, Subaru Crosstrek, Subaru WRX, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf Alltrack, Volkswagen Golf Sportwagon, Volkswagen GTI 4türer

Mittelklasse: Chevrolet Malibu,

Chrysler 200, Ford Fusion, Honda Accord 2türer, Hyundai Sonata, Kia Optima, Volkswagen Passat

Mittelklasse Luxusautos: Audi A3, 2er BMW, Lincoln MKZ, Mercedes-Benz C-Klasse

Große Personenwagen: Toyota Avalon

Große Luxusautos: Acura RLX, Audi A6, Infiniti Q70 (nicht V8 mit Allrad), Volvo S90

Kompakte SUV: BMX X1, Fiat 500X, Hyundai Tucson, Kia Sportage

Mittelklasse-SUV: GMC Arcadia, Hyundai Santa Fe Sport, kia Sorento, Nissan Urano, Nissan Pathfinder

Mittelklasse Luxus-SUV: Audi Q7

Minivans: Kia Sedona

Ampnet