Autonomes Fahren? Dabei denkt fast jeder zweite an den Elektroauto-Hersteller Tesla. Nach einer vom Marktforschungsinstitut Harris Interactive durchgeführten Befragung trauen 44 Prozent der Teilnehmer der Marke am ehesten zu, diese Technik als erster souverän zu beherrschen – trotz jüngster Unfälle in den Vereinigten Staaten. Mercedes-Benz rangiert mit nur 20 Prozent auf Platz zwei, aber immerhin vor Google (17 Prozent). Die anderen deutschen Hersteller Audi (15 Prozent), BMW (13 Prozent) und VW (11 Prozent) folgen dicht hinter Google und vor Toyota mit 9,5 Prozent und Apple mit 6 Prozent. Vor allem mittelalte (35 bis 54 Jahre) und ältere (55+ Jahre) Autofahrer trauen Tesla die Vorreiterrolle beim voll autonomen Fahren zu. mid

Foto: Tesla