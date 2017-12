Fans der Auto-Ikone Ford Mustang können sich jetzt schon mal den April 2018 in ihrem Kalender rot anstreichen. Dann nämlich hat der Kölner Autohersteller die Markteinführung für sein bestes Pferd im Stall vorgesehen. Für die überarbeitete Version des legendären Sportwagens stehen zwei Motorisierungen zur Wahl. Der 2,3 Liter große Einstiegsbenziner mit 213 kW/290 PS unter der Haube startet zu Preisen ab 39.000 Euro.

Die Preise für den Fünfliter-V8 mit 330 kW/450 PS beginnen bei 46.000 Euro. Dafür gibt es fast alles, was das Herz der sportlichen Kundschaft begehrt: unter anderem eine Hochleistungs-Bremsanlage von Brembo und eine Klappenauspuffanlage mit vier Endrohren. Wer auf oben ohne steht, der muss für die Cabrio-Version jeweils 4.500 Euro mehr hinlegen. Optisch erkennt man den aufgehübschten Mustang an einem breiter gestalteten Kühlergrill sowie den LED-Scheinwerfern mit integriertem LED-Tagfahrlicht.

Der Einstiegs-Mustang beschleunigt in Verbindung mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe in 5,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 233 km/h. Der durchschnittlichen Verbrauch gibt der Autobauer mit 9,0 Liter Benzin je 100 Kilometer an. Der 5,0 Liter große V8-Motor im Mustang GT benötigt mit der neuen Zehngang-Automatik lediglich 4,3 Sekunden für den Standard-Sprint. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h begrenzt. Die neu entwickelte Zehngang-Automatik ist auch für den Ford Mustang mit dem 2,3-Liter-Benziner zu haben, allerdings müssen Kunden dann einen Aufpreis von 2.500 Euro zahlen. mid/nk

Foto: Ford