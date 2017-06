Vom 30. Juni bis 2. Juli wird der Nürburgring wieder zum Mekka für Lkw-Fans. Auch in diesem Jahr wieder mit dabei: Mercedes-Benz Trucks. Trucker und interessierte Besucher sind auf dem 6.400 Quadratmeter großen Stand im Fahrerlager willkommen. Ihnen werden neben der aktuellen Lkw-Flotte auch spannende Aktionen geboten.

Das Thema Road Efficiency, also Effizienz auf der Straße, kann live bei Fahraktionen auf dem Stand erlebt werden. Neben der Vorstellung von Road Efficiency zeigt der Mobilitätsdienstleister Mercedes-Benz CharterWay zum 25-jährigen Jubiläum sein Portfolio rund um die Beschaffung, den Service und das Management von Mercedes-Benz Nutzfahrzeugen.

Unter dem Motto „Follow the RoadStars“ konnten sich registrierte User der Fahrer-Community von Mercedes-Benz Trucks schon im Vorfeld ein VIP-Package für das Truck-Spektakel in der Eifel sichern: Sie haben zusammen mit einer Begleitperson Zugang zur RoadStars-VIP-Lounge und genießen dort einen ungehinderten Ausblick auf die Rennstrecke. Neben ihren Fähigkeiten beim Bullriding können Besucher auch ihr Gesangstalent unter Beweis stellen – beim Truckpool-Karaoke. Für die Unterhaltung der jüngsten Gäste sorgt ein Kinder-Airbrush-Tattoostudio. Und außerdem kommt auch noch die Country-Rock-Band „The BossHoss“ am Samstag, 1. Juli, zur Stern-Marke am Ring. mid



Foto: Daimler