Transportunternehmer und Trucker können jetzt schon vorab sichere Parkmöglichkeiten für ihren Lkw buchen. Denn „Truck Parking Europe“, Europas größte kostenlose Plattform für Lkw-Parkmöglichkeiten, wird um eine Reservierungs-Plattform erweitert. Mit über 26 000 Parkplätzen und mehr als 600 000 Stellplätzen in ganz Europa ist die App die Nummer Eins, um entlang einer Strecke einen Lkw-Parkplatz zu finden – jetzt eben auch im Internet oder per Smartphone. So können Logistikunternehmen das Leben für ihr Fernpersonal einfacher gestalten und Gefahren vorbeugen.

Hat ein Transporteur für einen Fahrer einen Parkplatz gebucht, so kann er ihn mit dem einer Bestätigung darüber informieren. Dabei lassen sich geschützte Lkw-Parkmöglichkeiten mit der jeweils eigenen Reservierung-Plattform buchen. Denn die Plattform von Truck Parking Europe kann mit jedem Reservierungssystem für Parkplätze verbunden werden. Kommt die Anfrage von einem anderen System, leitet Truck Parking Europe die Reservierungen an den Parkplatzbetreiber weiter. „Wir sind die Ersten, die jetzt eine europaweite Reservierungsplattform anbieten – wieder ein weiterer Schritt, der die Fahrer-Community hilfreich unterstützt und zu mehr Verkehrssicherheit beiträgt,“ so Niels de Zwaan, Geschäftsführer der PTV Truckparking BV.

Um mehr Transportunternehmer und Lkw-Fahrer zu erreichen, wird die Plattform auch in die Transportrouten-Planungssoftware PTV Map&Guide eingebunden. Damit können alle Nutzer der Planungssoftware von PTV ebenfalls sichere Parkplätze für ihr Fahrpersonal entlang ihrer Touren in ganz Europa reservieren. ampnet

Foto: ACE