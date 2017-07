Glänzende Autos brillierten gestern im Straßenbild. Heute machen matte Looks Furore. Diesem Trend folgt nun der japanische Autobauer Toyota mit Matt-Foliierungen. Sie sollen nicht nur schön aussehen, sondern auch den Originallack schützen. Toyota bietet jetzt für den kompakten Crossover Toyota C-HR und seinen Sportwagen GT86 zahlreiche Folierungen in Matt an.

Exklusiv für die Ausstattungslinie „Style Selection“ bietet der japanische Autobauer die vier serienmäßigen Werkslackierungen Metalstreamgrau metallic, Titanblau metallic, Novaweiß perleffekt sowie Marlingrau metallic jetzt auch in zwei matten Ausführungen an. Für einen Preis von 1.850 Euro sind die vier in dieser Ausstattungsvariante serienmäßig verfügbaren Farbvarianten matt foliert. Dabei bleiben aber die A- und C-Säulen, Außenspiegel sowie Dach und Heckspoiler unfoliert. Dadurch soll die glänzende werksseitige onyxschwarze Kontrastlackierung weiterhin sichtbar bleiben. Gegen einen Aufpreis von 140 Euro besteht wiederum die Möglichkeit die Kontrastlackierung ebenfalls zu mattieren. Das stromlinienförmige Design des Sportwagens GT86 akzentuieren derweil sechs neue Matt-Foliierungen. Zur Wahl stehen Coffee brown matt, Bold black matt, Metal grey matt, Ice silver matt, Frosted blue matt und Mamba green matt. Der Preis liegt jeweils bei 1.890 Euro. Alle Foliierungen erfordern die Wahl einer Grundlackierung. Für den geringsten Kontrast zwischen den nicht foliierten Flächen (sichtbare Grundlackierung im Türeinstiegsbereich, an der Türfalz, im Motorraum) und den foliierten Außenflächen empfiehlt Toyota „Furious Black Metallic“ (Aufpreis 590 Euro). Sollen die Außenseiten des Heckspoilers ebenfalls foliiert werden, stehen weitere 120 Euro auf der Rechnung. mid

Fotos: Toyota