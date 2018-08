Toyota bietet den Yaris ab sofort als Sondermodell Splash Hybrid an. Hauptmerkmal der Sonderausstattung sind die Zweifarb-Lackierung in Splash Cyan und Mystic Schwarz, sowie zweifarbige Leuchtbänder vorne und hinten. Zudem verfügt der Kleinwagen über zweifarbige 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und ein Panorama-Glasdach. Neben zusätzlichen Lautsprechern in der A-Säule gibt es zu jedem der 600 Editionsmodelle eine JBL Xtreme Bluetoothbox mit vergrößertem Akku.

Im Innenraum finden sich ebenfalls Akzente in der Fahrzeugfarbe Splash Cyan. Ein schwarzer Dachhimmel und Seitenzierleisten in Pianoblack kontrastieren. Darüber hinaus verfügt der Yaris Splash Hybrid über eine Klimaautomatik, Sitzheizung sowie einen 7-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion und Rückfahrkamera.

Serienmäßig an Bord ist das aktive Sicherheitssystem Toyota Safety Sense, das einen Notbrems-Assistenten, einen Fernlicht-Assistenten, einen Spurhalte-Assistenten sowie eine Verkehrszeichenerkennung umfasst. Inbegriffen sind zudem das Plus-Paket mit Smart-Key-System, ein Lichtsensor, eine Geschwindigkeitsregelanlage und ein automatisch abblendender Innenspiegel.

Der Hybridantrieb erreicht eine Maximalleistung von 100 PS (74 kW) und wird mit einem stufenlosen Automatikgetriebe übersetzt. Das Sondermodell kostet 22.290 Euro abzüglich 2600 Euro Hybridprämie. ampnet

Foto: Toyota