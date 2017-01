Toyota präsentiert auf dem Genfer Automobilsalon (9. bis 19. März 2017) ein leistungsstarkes Topmodell seines Kleinwagens Yaris. Zusammen mit dem neuen Toyota Yaris WRC, mit dem der japanische Automobilhersteller am 19. Januar in Monte Carlo in die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zurückkehrt, soll der kleine Sportwagen mit Straßenzulassung die neue Dynamik der Yaris Baureihe verkörpern. Die komplette Baureihe soll von einem aufgefrischten Design profitieren, das sich insbesondere in der neuen Frontpartie und dem modifizierten Heck widerspiegelt.

Foto: Toyota