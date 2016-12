Vom kleinen Yaris über den kompakten Auris und den Van Verso bis zum Avensis: Die in Europa entwickelten und gebauten Fahrzeuge des japanischen Automobilherstellers fahren nun wahlweise in der neuen Lackierung Tokiorot perleffekt vor. Die kräftige Außenfarbe soll ein Tribut an die Heimat von Toyota sein und soll allen Modellen eine zusätzliche dynamische Note verleihen. Der Yaris soll auf Wunsch auch in einer Zwei-Farb-Lackierung erhältlich sein. Außerdem soll das Toyota Safety Sense genannte Sicherheitspaket nun in allen Ausstattungsvarianten serienmäßig an Bord sein. Es umfasse mehrere Assistenzsysteme wie ein Pre-Collision Notbremssystem, einen Spurwechsel- und einen Fernlichtassistenten sowie eine Verkehrszeichenerkennung und knüpft so ein engmaschiges Sicherheitsnetz.

Foto: Toyota