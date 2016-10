Einen Beifahrer ganz besonderer Art bringt Toyota mit dem kleinen Kirobo Mini auf den Markt. Auf der Elektronikmesse Ceatec (bis 9. Oktober 2016) in Chiba in der Nähe von Tokio präsentiert der japanische Autobauer den sprechenden Roboter. Der Begleiter für den Alltag misst im Sitzen gerade einmal zehn Zentimeter, passt problemlos auf die Handfläche und lässt sich überall hin mitnehmen. Ob im Auto oder Haus, der kleine Kirobo versteht sich als ständiger Kommunikationspartner. Während eines Gesprächs blickt er sein menschliches Gegenüber an und beteiligt sich auch aktiv an der Konversation – und bewegt dabei Kopf und Hände.

Wie das funktioniert?