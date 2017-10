Total hat einen Vertrag mit New Motion, dem führenden europäischen Anbieter von Ladelösungen für Elektroautos, unterzeichnet. Damit bietet der Mineralölkonzern seinen Geschäftskunden Zugang zu 50 000 Ladestationen in 25 Ländern in Europa. Mit der App von New Motion können Inhaber der Total Card die verfügbaren Ladesäulen finden und ihren Ladestatus jederzeit und überall prüfen. ampnet

Foto: Total