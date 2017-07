Verraten Sie uns, warum Sie am liebsten mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs sind. Der-Autotester.de verlost 1ox2 und 5×4 Eintrittskarten für den Caravan Salon vom 26.08. bis 03.09.2017 in Düsseldorf.

Beim 56. CARAVAN SALON ist die gesamte Caravaning-Branche in DÜSSELDORF vertreten. Auf der weltweit größten Messe für Freizeitfahrzeuge präsentieren in diesem Jahr mehr als 600 nationale und internationale Aussteller mit 130 Caravan- und Reisemobilmarken ihre Innovationen und aktuellen Modelle. Auf über 214.000 Quadratmetern werden rund 2.100 Freizeit-Fahrzeuge in allen denkbaren Größen und Varianten zu bewundern sein.