Wer das Model 3 heute bestellt, soll – so verspricht es Tesla – sogar im März schon beliefert werden. Kaum zu glauben. Aber Tesla verkündet genau das heute in einer Meldung, die uns per Mail erreicht hat.

Immer wieder gab es bekanntlich Probleme mit der Fertigungsquantität und -qualität von Teslas Einsteigermodell. Die versprochenen Produktionszahlen blieben zu den genannten Terminen immer hinter den Planzahlen zurück. Nicht fundierte Ankündigungen von Tesla Chef Elon Musk zur Rücknahme des Unternehmens von der Börse veranlasste die amerikanische Börsenaufsicht (Sec) dazu, Musk wegen irreführender Angaben zur angeblich bevorstehenden Privatisierung von Tesla, dazu zu zwingen, den Posten als Vorsitzender des Aufsichtsrats abzugeben.

Nun bietet Tesla sein Model 3 endlich auch in Deutschland zum Kauf an. Die Preise fallen allerdings höher aus, als ursprünglich angekündigt. Ab 56.380 Euro soll es zu haben sein. Wir werden verfolgen, ob diese Aussage das tatsächlich erfüllt wird.

Zum Bestellformular:

https://3.tesla.com/de_DE/model3/design#payment