Wer wie ich eine echter Fußball-Fan ist, möchte zeitnah und natürlich auch kostengünstig über seine Lieblingsportarten informiert werden. So ist für mich ein Samstag ohne Fußball-Bundesliga kein richtiger Samstag. Weil ich aber nur ein Fan guten Fußballs bin und nicht einer einzigen Mannschaft, ist für mich die Sky-Konferenz das perfekte Format. Ähnlich wichtig ist mir die Champions-Leaque. Auch Handball gehört zu meinen Favoriten und gegen einen spannenden Fight habe ich als Zuschauer auch nichts einzuwenden.

Doch wo bekommt man das alles in einem Paket und wie bleibt das dann noch bezahlbar? Denn nicht wenige Live-Inhalte von Sportveranstaltungen kosten schnell 30 bis 50 Euro im Monat. Und manche Inhalte möchte man dann nicht. Also bezahlt man zu viel. Das sollte sich doch vermeiden lassen.

Das Sportpaket der Telekom ist für mich das perfekte Angebot. Für nur 9,95 Euro im Monat (Laufzeit mindestens 12 Monate) bekomme ich als Telekom-Kunde (egal ob Festnetz- oder Mobilfunk-Kunde) neben den Konferenzen der Bundesliga und der Champions-Leaque und FC Bayern TV noch viel mehr. So die 3. Bundesliga im Männer-Fußball, wo meine regionalen Favoriten spielen. Frauen-Fußball-Bundesliga, Eishockey, die Basketball Bundesliga, Fighting, und Handball Bundesliga.

Und wie kann ich schauen? Was ist also technische Voraussetzung? Auf www.telekomsport.de, über die Telekom Sport App für iOS und Android (Smartphone und Tablet), auf dem Samsung Smart TV über die Telekom Sport App sowie auf Entertain/EntertainTV, StartTV, EntertainTV mobil und Entertain to go kommt man zu den sportlichen Inhalten. Folgende Inhalte sind im Telekom Sportpaket verfügbar:

-Alle Spiele der 3. Liga, die Top-Spiele der Allianz Frauen-Bundesliga

-Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga

-Alle Spiele der easyCredit Basketball Bundesliga

-FC Bayern.tv live – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche

-Ran-Fighting: Top-Fights aus Boxen, Mixed Martial Arts, Kickboxen, und vieles mehr „live“

-Fußball-Bundesliga: Die Original Sky Konferenzen live

-UEFA Champions League: Die Original Sky Konferenzen und das Finale live

-DKB Handball-Bundesliga: Alle Spiele live

-On Demand: Hunderte Highlight-Clips auf Abruf

Tolles Angebot für Sportfans

Für mich ist das ein richtig tolles Angebot für Sportfans, das ich Euch gern empfehle. Blöd nur, wenn Ihr nicht Kunde der Telekom seid, aber auch das lässt sich bekanntlich ändern. Die Laufzeit der Festnetz- und Mobilfunkverträge sind ja quasi immer auf 2 Jahre begrenzt. Schaut einfach, wie lange Euer Vertrag noch läuft und nutzt den nächst möglichen Kündigungstermin. Achtung: Die Kündigungsfristen sind manchmal überraschend lang. Sucht Euch dann den für Euch passenden Telekom-Vertrag und der sportliche Spaß mit dem Telekom Sportpaket kann beginnen. Die 9.95 Euro ist mir der Sport wert.