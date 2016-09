Im Fokus des diesjährigen Messeauftritts von Mitsubishi Motors auf der „Mondial de l’Automobile 2016“ in Paris (29. September – 16. Oktober) soll die Studie „GT-PHEV Concept“, ein Highend-SUV-Modell mit Plug-in Hybridsystem und „Triple Motor“-Allradkonzept stehen, bestehend aus insgesamt drei Elektromotoren. Zusammen mit weiteren Fahrzeugen mit Plug-in Hybrid- (PHEV) beziehungsweise rein elektrischem Antrieb (EV) verkörpere der GT PHEV Concept das diesjährige Mitsubishi Ausstellungsmotto „Driving Beyond: Another Step Forward with SUVs and Electric Power“.

