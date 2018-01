Der japanische Allradspezialist Subaru bereitet seine Modellpalette auf die Zukunft vor. Mit seiner neuen Produktionsplattform (SGP = Subaru Global Plattform) können künftig auch rein elektrisch betriebene Autos oder Hybride gebaut werden. Eine Überraschung verkündet Subaru zudem: Die Japaner werden künftig keine Dieselantriebe mehr auf den Markt bringen, soDeutschland Chef Amenda im Rahmen der Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen XV.

Diese Entscheidung dürfte den Japanern vergleichsweise leicht gefallen sein, denn außerhalb Europas spielt der Diesel so gut wie keine Rolle, und in diesen Märkten (vor allem in den USA) ist Subaru besonders stark vertreten. Man wolle dem Käufer „langfristig die Gewissheit verschaffen, dass er mit seinem neuen City-SUV auch in die City fahren darf“.

Keine Dieselmotoren mehr

Genau in diesem Segment möchte die zweite Generation des XV auf Kundenfang gehen. Weiterhin wird der XV mit Boxermotor vorfahren, die als laufruhig und vibrationsarm gelten. Ein 1,6 Liter-Vierzylinder mit 114 PS und ein 2-Liter-Motor mit 156 PS ist verfügbar.

Diese Saugmotoren erreichen ihr maximales Drehmoment (150 bzw. 196 NM) allerdings erst bei 3.600 bzw. 4000 Touren. Wer auf hohe Drehzahlen steht, wird auch vom CVT-Getriebe begeistert sein, das jetzt serienmäßig im XV verbaut wird. Denn bei Getrieben dieser Bauart muss der Motor erst geräuschintensiv Drehzahl aufbauen, damit die Beschleunigung dann mit leichter Verzögerung einsetzt. Sportliche orientierte Fahrer werden das weniger mögen, gelassene Zeitgenossen empfinden diese Art des Vortriebs als angenehm und komfortabel. Ein manuelles Getriebe steht für den XV nicht mehr zur Wahl. Wie fast alle Subarus verfügt auch der neue XV über einen permanenten Allradantrieb, dessen Gewicht Subaru um beachtliche 7,8 Kilo reduzieren konnte.

Der Allradantrieb sorgt genauso für das Plus an Sicherheit, wie das Top-Ergebnis des XV beim NCAP Crashtest. Dieses Resultat ist einer besonders stabilen Konstruktion mit erhöhter Steifigkeit und Festigkeit der Karosse und diversen Assistenten, die nun serienmäßig im XV verbaut sind. Und der Verbrauch? Subaru gibt den kombinierten Normverbrauch des XV mit dem 1,6-Liter-Boxer mit 6,4 Liter auf 100 km an. Mit dem 2.0-Liter-Motor werden 6,9 Liter je 100 km in die technischen Daten geschrieben. Auf meinen Testfahrten mit beiden Antriebsvarianten hat sich ein Verbrauch von jeweils 2 Liter mehr ergeben.

Keine Handschalter mehr

Im Grundpreis der Einstiegsversion (22.980 Euro) sind unter anderem auch ein Licht- und Regensensor, eine Klimaautomatik, Sitzheizung und die mögliche Smartphone-Anbindung via Apple CarPlay und Android Auto beinhaltet. Einen besonders hohen Anteil an den Verkäufen erwarten die Subaru Verantwortlichen jedoch von der höchsten Ausstattungsstufe „Exklusive+“, die beachtliche 10.000 Euro mehr kostet.

Dann ist aber volle Hütte und bereits der 156-PS-Boxer angesagt: Moderne Infotainment-Features, Ledersitze und ein Glasschiebedach machen den XV komfortabel. Ohne zusätzliche Kosten bekommen Subaru Neuwagen eine 5 Jahre währende Garantie (bis maximal 160.000 km) mit auf den Weg.

Allradantrieb in Serie

Noch was vergessen? Ja! Der Radstand des XV wuchs dank der neuen Plattform um 30 mm. Durch seine um 20 mm größere Breite steht der XV optisch nun stabiler auf den Rädern. Nicht zuletzt Familien werden mögen, dass sich die Türen zur zweiten Sitzreihe bis zu 90 Grad öffnen lassen.

Mit seinen kompakten Außenmaßen und dem geringen Wendekreis von 10,80 Meter wird der XV und dem großen Gepäckraum (385 – 835 Liter) endgültig zum praktischen City-SUV, der keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern seinem Nutzer zuverlässig dienen möchte.

Technische Daten:

Subaru XV 1,6i Allrad

(Länge × Breite × Höhe): 4465 × 1800 × 1615 mm

Radstand: 2665 mm

Motor: 4-Zylinder Boxermotor, 1600 cm³

Leistung: 114 PS (84 kW) bei 6200 U/min

max. Drehmoment: 150 Nm bei 3600 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 175 km

Beschleunigung: 0-100 km/h 13,9 s

Verbrauch: 6,4 l/100 km

Schadstoffeinstufung: Euro 6c

CO2-Ausstoß: 145 g/km

Zulässiges Gesamtgewicht: 1940 kg

Zuladung: 457 kg

Kofferraumvolumen: 385 – 1310 l

Reifen (vorne/hinten): 225/60 R 17 / 225/60 R 17

Basispreis: 22.980 ,- Euro

Subaru XV 2,0i Allrad

(Länge × Breite × Höhe): 4465 × 1800 × 1615 mm

Radstand: 2665 mm

Motor: 4-Zylinder Boxermotor, 1995 cm³

Leistung: 156 PS (115 kW)bei 6000 U/min

max. Drehmoment: 196 Nm bei 4000 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 194 km/h

Beschleunigung: 0-100 km/h 10,4 s

Verbrauch: 6,9 l/100 km

Schadstoffeinstufung: Euro 6c

CO2-Ausstoß: 155 g/k

Zulässiges Gesamtgewicht: 1940 kg

Zuladung: 426 kg

Kofferraumvolumen: 385 – 1310 l

Reifen (vorne/hinten): 225/55 R 18 / 225/55 R 18

Basispreis: 27.980 Euro

Titelfoto: Walter Tillmann