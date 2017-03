Eigentlich sollte man die Tankstellenpreise regelmäßig im Auge behalten, um nicht unnötig viel für den Sprit zu bezahlen. Aber der Zeitaufwand wäre doch zu groß. So macht es Sinn, sich der Dienste eines Spritspardienstes zu verlassen. Denn die Preise für di teure Flüssigkeit variieren ja nicht nur von Tankstelle zu Tankstelle und von Tag zu Tag. Es kommt auch auf die Uhrzeit an. Wer sich nicht darüber ärgern möchte, dass der Treibstoff an der nächsten Tankstelle einige Cent pro Liter billiger ist, sollte sich auf einen Spritspardienst verlassen. Oder diese Hinweise beherzigen.

Wann ist Sprit an der Tankstelle am billigsten?

Mitten in der Nacht, könnte man vermuten. Doch im Gegenteil: Laut einer Studie des ADAC kosten Benzin und Diesel nachts am meisten. Günstiger tankt man zu anderen Uhrzeiten. Zwischen 18 und 19 Uhr tanken Sie in der Regel am billigsten.

Mehr als 8 Cent im Durchschnitt können die Preise im Tagesverlauf steigen oder fallen. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung kann das immerhin 4 Euro ausmachen.

Dass man zum Beispiel nicht vor Feiertagen und an den letzten Tagen vor Ferienbeginn tanken sollte, wissen inzwischen viele Autofahrer. Denn zu diesen Zeiten ziehen die Spritpreise in der Regel sprunghaft an.

Auch an Freitagen, also kurz vor dem Wochenende, steigt der Spritpreis. Der Freitag gilt als teuerster Tanktag der Woche. Am Montag soll es dagegen am günstigsten sein.

Es lohnt sich also die Sprit-Preise zu vergleichen!

Seit einigen Monaten müssen Tankstellen in Deutschland ihre Preise binnen fünf Minuten an das Bundeskartellamt melden. In dieser „Markttransparenzstelle für Kraftstoffe“ werden diese Daten gesammelt und Anbietern von Verbraucher-Informationsdiensten zur Verfügung gestellt. Werfen sie also einen Blick auf die sogenannten Spritspar-Dienste. Das ist einfach und hilft die günstigste Tankstelle und den niedrigsten Spritpreis herauszufinden. So sparen Sie ohne viel Aufwand bares Geld.

Tipp: Bei clever-tanken.de geben Sie nur Ihren Wohnort und die bevorzugte Treibstoffart ein. Dann erscheint eine Liste der Tankstellen in Ihrer Umgebung mit den aktuellen Preisen. Außerdem gibt es clever-tanken.de auch als kostenlose App für das iPhone, Android oder Windows Phone. Damit lässt sich unterwegs die günstigste Tankstelle in der Umgebung suchen.