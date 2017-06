Das traut man dem als konservativ geltenden Daimler-Konzern nicht zu. Seine Automobilmarke Smart begleitet die Markteinführung der neuen Electric Drive Modelle nämlich mit einer internationalen Social Media- und Digital-Kampagne. Smart-Fans und Interessierte aus Deutschland und Spanien können sich seit dem 23. Juni 2017 auf www.smart.com/carsino für die Teilnahme an „ smart electric drive Carsino“ bewerben. Als Spieleinsatz müssen die Teilnehmer ihr altes Auto setzen, das später zu einem überdimensionalen Würfel gepresst wird. Mit diesem „Autowürfel“ spielen die beiden Finalisten aus Deutschland und Spanien bei einem großen Live-Event Anfang September noch gegen zwei weitere Teilnehmer aus Belgien und den Niederlanden um den Gewinn: Der Spieler mit der höchsten Augenzahl erhält den neuen Smart Fortwo Electric Drive. Die Aktion wird von Anfang an von Social-Media-Influencern unterstützt. So rufen in Deutschland Esther Sedlaczek und Adriana Abenia in Spanien über ihre Kanäle zum Mitmachen auf und begleiten die Finalteilnehmer bei der gesamten Aktion. Zu sehen ist der Film auf der Kampagnen-Microsite und den smart Social-Media-Kanälen, z.B. auf https://youtu.be/6ypfCWCt7es.

ampnet/Nele Korn