Škoda lädt Freunde der Marke zu einer Thüringer Rostbratwurst ein: Am Rande des Dresdner Weihnachtsmarkts verteilt der tschechische Autobauer am morgigen Dienstag eine kostenlose Bratwurst an jeden, der die Facebook-Seite ‚ŠKODA RS und Motorsport‘ mit einem Like versieht.

Sechs fabrikneue Kodiaq RS werden morgen zu den ‚Dresdner Winterlichtern‘, dem Weihnachtsmarkt in der sächsischen Landeshauptstadt rollen. Škoda verteilt dann an die Besucher von 16 bis 21 Uhr leckere Bratwürste oder frische Pommes Frites. Die Weihnachtsmarkt-Bummler müssen dafür lediglich die Facebook-Seite ‚ŠKODA RS und Motorsport‘ auf ihrem Smartphone mit einem Like versehen, schon erhalten sie einen Verzehrgutschein, den sie am Škoda Stand einlösen können.

Am Mittwoch, 19. Dezember, geht es nach Thüringen in die Kleinstadt Magdala zwischen Weimar und Jena. Dort gastiert Škoda am kultigen Imbiss Haase, von dem viele Kenner behaupten, hier gebe es die beste Thüringer Rostbratwurst weltweit. Auch hier gilt zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr: Fürs Liken von ‚Škoda RS und Motorsport‘ bedankt sich die Mannschaft mit einer leckeren Wurst.

Foto: Škoda