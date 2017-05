Škoda nimmt ab sofort Bestellungen für die aufgewerteten Modelle Škoda Rapid und Škoda Rapid Spaceback entgegen, die Mitte Juni auf den Markt kommen werden. Die Preise starten bei 15.790 Euro für den Spaceback und 15.890 Euro für die Limousine.

Zu den Highlights von Rapid und Rapid Spaceback zählen die neuen 1,0-Liter-TSI-Dreizylinder. Die überarbeitete Front wirkt jetzt breiter, das Heck sportlicher. Škoda bietet den aufgewerteten Škoda Rapid in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style sowie in der Designlinie Monte Carlo an.

Fotos: Jan Weizenecker