Was hat eigentlich der Serien-Skoda Fabia mit seinem Rallye-Pendant Skoda Fabia R5 gemein? Wir waren bei der ADAC Deutschland Rallye auf Spurensuche. Beim Erstkontakt mit dem Skoda Fabia R5 standen uns Fabian Kreim und Beifahrer Frank Christian, deutsche Rallye-Meister, sowie Matthias Kahle, siebenmaliger deutscher Rallye-Altmeister zur Seite. Als Beifahrer in den Rallye-Boliden mit Käfig war ich nicht nur dem Tod etwas näher, ich habe auch eine ganze Menge über den waghalsigen Sport gelernt. Gemächlicher und sicherer ging es da am Steuer der fünf-türigen Skoda Fabia Limousine in der „Monte Carlo“ Topversion zu. Hier ersetzt ein neuer 1.0 Drei-Zylinder Motor in zwei Leistungsstufen den in Rente geschickten Vierzylinder beim Fabia. Die Geschichte passt, denn kaum ein anderes Modell würde den Spagat gekonnter schlagen. Hat doch die Rallye Monte Carlo eine Historie, die schon 1911 begann. Und auch Skoda mischt im Rallye Sport seit über 100 Jahren mit. Wie man es auch dreht und wendet, Skoda hat Rallye in seiner DNA. Doch wieviel davon steckt im aktuellen Skoda Fabia? Begleiten Sie uns auf einer spannenden Reise durch Thüringen!

Skoda ist in Deutschland längst kein Leichtgewicht mehr, das untermauern die fast 99.000 Autos, die Skoda im ersten Halbjahr hierzulande zugelassen hat. Damit steht man auf dem siebten Platz in der deutschen Zulassungsstatistik. Damit aber weit hinter Fabian Kreim und Frank Christian, die aktuell im Skoda Fabia R5 den zweiten Platz bei der Deutschland Rallye belegen. Doch mit dem Ausbau der Modellpalette um den SUVs Kodiaq und dem bald erscheinenden kompakteren SUV Karoq erhofft sich die VW-Tochter weiteres Wachstum, während Fabian Kreim seinen zweiten Sieg in der Rallye Deutschland anpeilt. Der Skoda Fabia ist seit dem Jahr 1999 eine feste Größe bei Skoda und wird inzwischen in der dritten Generation gebaut. Der Name Fabia steht für moderne Technik, hohe Sicherheit, viel Raum und kleines Geld. Diese Attribute sorgten wohl dafür, dass im Juli der Vier-Millionste Fabia in Mladá Boleslav vom Band lief. Wem das nicht reicht um die Erfolgsgeschichte des Fabias zu begreifen, dem sei gesagt, dass seine Limousine und sein Kombi im Segment der Kleinwagen jeweils Platz drei belegen. Die Top-Ausstattung „Monte Carlo“ wählen dabei nur vier Prozent der Käufer. Die Verteilung der Ausstattungslinien spricht für sich: Cool Edition – 44 Prozent , Drive – 27 Prozent und Ambition – 21 Prozent. Neu im Fabia ist der 1.0 Liter Benzin-Motor mit seinen drei Zylindern, der schon in anderen Modellen des Konzern verbaut wird. Er ersetzt den 1,2 Liter Benziner mit seinen vier Zylindern. Das neue Aggregat ist in zwei Leistungsstufen mit 95 und 110 PS erhältlich.