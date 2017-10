Sicherheit durch Rechnungskontrolle – SiReKo hat die Antwort

Unverhofft kommt oft. Und so hat im Display des Audi Q5 unseres Nachbarn bei der Fahrt zur Arbeit eine rote LED aufgeleuchtet. Die Fahrt in die Werkstatt brachte schnell Klarheit: Ein Marder hatte sich an einem Kühlschlauch verlustiert. Also blieb keine Wahl, der undichte Kühlschlauch musste ausgetauscht werden. Keine große Sache, dachte unser Nachbar und gab den Reparaturauftrag. Als dann die Rechnung auf dem Tisch lag, war die Begeisterung nicht groß. Denn für eine solch kleine Maßnahme wollte die Audi-Vertragswerkstatt 149,62 Euro. Was wurde gemacht? Der Schlauch wurde ersetzt und das Kühlsystem danach geprüft.

Eine wunderbare Gelegenheit, für eine Rechnungskontrolle durch SiReKo. Denn diese Firma prüft professionell die Rechnung oder den Kostenvoranschlag (d)einer Kfz-Werkstatt. Durch diese Prüfung wird klar, ob man tatsächlich nur das bezahlt, was man bezahlen muss.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Kann ich meiner Werkstatt vertrauen?

Laut SiReKO wird in rund 40% aller geprüften Rechnungen ein Einsparpotential gefunden, welches für Sie bares Geld bedeuten kann. Bis zu 35% der Rechnungssumme kann im optimalen Falle gekürzt werden.

Wie schnell kann eine Inspektion rund 400,- EUR und mehr kosten…

Im Fall unseres Nachbarn und der Audi Werkstatt kam nur eine leichte Differenz heraus. Runde 10 Euro hatte der Audi-Eigentümer zu viel bezahlt. Ob dieses vergleichsweise kleinen Betrags wollte unser Nachbar kein Fass aufmachen, denn er war bisher mit seiner Werkstatt zufrieden. Nach der Prüfung durch SiReKo hat er nun das gute Gefühl, trotz des in seinen Augen hohen Rechnungsbetrags, nicht über den Tisch gezogen worden zu sein. So wurde das Vertrauensverhältnis zwischen Werkstattkunde und Werkstatt wieder hergestellt.

SiReKo verlangt für die Angebots- oder Rechnungsanalyse 38 Euro. Bei einer großen anstehenden Reparatur eine Investition, die sich lohnen kann.

Durch diese Prüfung möchte SIREKO Ihnen die Sicherheit geben, dass Sie auch nur das bezahlen, was Sie bezahlen müssen und ob Sie Ihrer Werkstatt wirklich vertrauen können.

