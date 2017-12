Der Autopflegemittelhersteller NIGRIN setzt mit seiner neuen Produktserie Black Label ein Zeichen in der High-End-Autopflege. Die sieben Pflegesets bieten Autoliebhabern ein neues Maß an Luxus bei der Pflege ihrer Fahrzeuge. Die Produktpalette enthält Pflegesets für Lacke, Leder, Felgen und Reifen. Die Mittel bestehen aus den hochwertigsten Inhaltsstoffen „Made in Germany“ und sind ab sofort online und im Fachhandel erhältlich. Teure Oldtimer, Luxuslimousinen und hochwertige Sportwagen sind mehr als reine Fortbewegungsmittel. Um die bestmögliche Pflege für die leistungsfähigsten Fahrzeuge bieten zu können, hat sich NIGRIN nun mit einer exklusiven Produktlinie neu erfunden: Die hochwertigen Sets der Black Label-Edition bestehen aus exklusiven Inhaltsstoffen und kommen in edlen Set-Boxen mit passendem Zubehör direkt nach Hause geliefert. „Wir werden mit NIGRIN Black Label das Segment der Autopflege auf eines neues Niveau heben“, sagt Olaf Menzel, Category Management Autopflege bei NIGRIN. „Fahrer hochwertiger Autos stehen sieben Sets zur Verfügung, die jeden Bereich der Autopflege abdecken“.NIGRIN hat alle Reinigungs- und Pflegemittel der Black Label Linie vollständig in Deutschland produziert. Zusätzlich ist auch jegliches nötige Zubehör für das perfekte Gesamtergebnis in den Sets enthalten: Hochwertige Schwämme, Tücher ohne Außennähte und Unterlagen für den Boden runden die Pakete ab. Carnauba-Wachs, Reinigungs-Knete & Co. – vier edle Sets für einen gepflegten Lack

Edle Lacke von hochwertigen Fahrzeugen sollten nur mit den besten Inhaltsstoffen gepflegt werden. Gleich vier Black Label Sets widmen sich der Pflege und des Schutzes aller hochwertigen Lackarten. Autoliebhaber, die das Strahlen des Fahrzeugs pflegen oder zurückbringen wollen, greifen zum Black Label Hochglanz-Lackschutz-Set. Dank der besonderen Rezeptur reinigt das Mittel nicht nur, es wirkt auch gegen bestehende Kratzer und sorgt gleichzeitig für eine mehrschichtige, glasartige Versiegelung: Extrem feine Polierteilchen runden Kratzerkanten schonend ab. Oberflächenaktive Polymere füllen zeitgleich feine Vertiefungen in der Lackoberfläche auf. Dabei reinigt und versiegelt das Mittel den Lack und schützt ihn so vor Beanspruchungen durch Vogelkot, Teer oder Baumharz. Bei bereits stumpfen und strapazierten Lacken bringt das NIGRIN Black Label Politur & Wachs-Set die alte Farbbrillanz zurück. Die viskose Politur beseitigt Kratzer und glättet die Oberfläche, ohne Hologramme zu hinterlassen. Im gleichen Arbeitsgang wird eine Wachsschicht aufgetragen, die den Lack vor jeglichen Witterungs- und Umwelteinflüssen nachhaltig schützt. Für härtere Fälle – insbesondere bei hochwertigen Oldtimern mit älterem und über die Jahre strapaziertem Lack – hat NIGRIN das Black Label Lackreinigungs-Set entwickelt. Es bringt die Farbintensität und die Brillanz von Bunt- und Metallic-Lacken zurück. Die im Mittel enthaltenen Hochleistungs-Polierkörper reinigen und glätten den Lack in einem Arbeitsgang. Während des Poliervorganges zerfallen die Polierkörper unter Druck in immer kleinere Einheiten. Dies sorgt für eine noch schonendere Anwendung. Für die anschließende Versiegelung bietet NIGRIN das Black Label Lackpflege-Set. Dabei setzt der Autopflegemittelhersteller auf feines Carnauba-Wachs. Während die meisten handelsüblichen Autowachse zumeist einen Carnauba-Wachsanteil von drei bis fünf Prozent aufweisen, enthält die Rezeptur von NIGRIN Black Label mehr als 30 %. Das Wachs verleiht Lackoberflächen besonders hohe Abperleigenschaften und ist damit die ideale Versiegelung für Luxusfahrzeuge. Gleichzeitig schützt es den Lack effektiv vor Umwelteinflüssen. Vor der Anwendung des Wachses sollten noch die letzten feinen Verschmutzungen gründlich entfernt werden. Hierzu ist eine Black Label Reinigungs-Knete sowie ein Silikon-Entferner im Set enthalten. Die Knete entfernt hartnäckige Verschmutzungen. Der Silikon-Entferner löst schließlich alte Wachsrückstände sowie Fettablagerung. Neben den Mitteln selbst beinhalten alle Sets den passenden Applikations-Schwamm. Seine feste, schwarze Seite sorgt für eine besonders stabile Form – die graue, weiche Seite nimmt das Konzentrat auf und hilft beim gleichmäßigen Auftrag. Der ebenfalls beiliegende NIGRIN Black Label Mikrofaser-Handschuh ermöglicht aufgrund seiner glatten Textilstruktur und innen liegenden Nähten das sensible, schonende Arbeiten auf allen Lackoberflächen. Alte Felgen & Reifen in edlem Glanz

Das NIGRIN Black Label Reifenpflege-Set verleiht den teuren Reifen eine besonders lang anhaltende, tiefschwarze, neuwertige Optik. Die gebundenen Farbpigmente dringen tief in die Gummimischung ein und bilden eine konservierende stabil-flexible Schutzhaut. Mithilfe des im Set enthaltenen Black Label Silikon-Entferners lassen sich im Vorfeld die Reifen problemlos von Wachsen und Fetten aller Art befreien. Der mitgelieferte Black Label Applikator-Pinsel aus Naturborsten sorgt für einen gleichmäßigen, präzisen Farbauftrag. Zusätzlich enthält das Set ein Multifasertuch, das zur Reinigung aber auch als Unterlage eingesetzt werden kann. Für strahlende Felgen hat NIGRIN ein Felgenreiniger-Set aus zwei verschiedenen Komponenten entwickelt. Der Black Label Felgenreiniger ist pH-neutral und säurefrei. So reinigt er Chrom-, Stahl- und polierte Alufelgen besonders schonend. Während des selbstaktiven Reinigungsprozesses wechselt die Farbe des Wirkindikators von Blau zu Violett. Danach muss die Felge nur noch abgespült werden. Der NIGRIN Black Label Felgenreiniger ist zudem im praktischen Nachfüllpack erhältlich. Bei besonders hartnäckigen und tief sitzenden Schmutzrückständen von lackierten Felgenoberflä-chen hilft der zusätzlich im Set enthaltene Intensiv-Felgenreiniger . Mit den mitgelieferten Schutz-handschuhen und dem Applikator-Pinsel können diese punktuell und hochwirksam entfernt werden. Jojoba-Öl für weiches, geschmeidiges Leder

Das NIGRIN Black Label Lederpflege-Set für den stilvollen Innenraum besteht aus einem Reiniger, einer Leder-Creme sowie dem passenden Equipment. Der Leder-Reiniger säubert Glattleder porentief, ohne seine Oberfläche und Struktur anzugreifen. Zum Auftragen ist die Black Label Leder-Bürste aus Naturhaar-Borsten im Set enthalten. Produktreste können leicht mit dem Mikrofaser-Handschuh aufgenommen werden. Für reichhaltige Nährung und lang anhaltenden Schutz des Glattleders sorgt die NIGRIN Black Label Leder-Creme. Diese wird mit dem Applikations-Schwamm aufgetragen. Das enthaltene Jojoba-Öl macht es wieder weich, geschmeidig und widerstandsfähig.