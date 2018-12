Seat Tarraco 2.0 TDI „Xcellence“ 7-Sitzer – Review im Video

Was macht den neuen Seat Tarraco aus? Wo liegen seine Stärken? Wo hat er Schwächen? Wie kann man ihn zwischen Seat Ateca, den Schwester-Modellen VW Tiguan Allspace und Skoda Kodiak einordnen? Welche Ausstattungsline („Style“ oder „Xcellence“) würden wir empfehlen? Wie unterscheiden sich die Varianten im Innenraum? Was kann das digitale Cockpit? Reicht das 8 Zoll Infotainment-System oder doch besser die 10.25 Zoll Variante nehmen? Wie performt der 190 PS (400 Nm) starke Vierzylinder-Diesel? Wieviel Diesel verbraucht er? Und wie klingt der neue Tarraco? Wie ist der große Diesel im Vergleich zum 150 PS Diesel und den beiden Benzinern (150 und 190 Ps) einzuordnen? Wie gut werkelt das DSG Getriebe? Brauche ich Allrad oder „reicht“ Frontantrieb? Adaptives Fahrwerk oder DCC? Welche Assistenten sind sinnvoll? Wie fährt sich der Tarraco? Wieviel Platz ist im Kofferraum? Auf der Rückbank mit und ohne dritter Sitzreihe? Ab wann kann ich den Seat Tarraco zu welchem Preis bestellen? Die Antwort auf all diese Fragen findet ihr in unserem ausführlichen | Fahrbericht | Test | Testdrive | Review | Details | Erklärung | Sound | Beschleunigung | Verbrauch. Versprochen! Schaut rein

In aller Kürze:

Der Seat Tarraco ist mit 4,74 Metern Länge und einer Höhe von 1,66 Metern nach Ateca und Arona das dritte SUV von Seat. Er kann optional mit sieben Sitzplätzen ausgestattet werden und ist größer als VW Tiguan Allspace und Skoda Kodiaq, die wie er auf der Plattform MQB-A aufbaut.

Optisch fällt die Verwandtschaft der Konzern Produkte auf. Trotzdem überzeugt der Tarraco mit einer edlen Front um einen sechseckigen Kühlergrill und ein durchgezogenes Lichtband am Heck, das an Audi Q8 und Porsche Cayenne erinnert. Auch der Innenraum wirkt bekannt. Edle Holz-Applikationen kennt man von Seat so bisher noch nicht. Auch nicht die mit Stoff bezogenen Türverkleidungen. Das 10,25 Zoll große digitale Cockpit und der freistehende Touchscreen des Infotainments bringen die digitalisiert Zukunft in den Seat.

Der Tarraco ist gleich ab Marktstart mit vier Motoren kombinierbar. Das sind zwei Benziner und zwei Dieselmotoren. Mit jeweils 150 PS oder 190 PS.

In unserem Test:

Wir haben den Tarraco mt dem 2.0-Liter Diesel und 190 PS im Test. Diese Moto-Variante ist serienmäßig mit Allrad und DSG-Getriebe verknüpft. Für den Kleineren (150 PS) kann beides – gegen Aufpreis – optional gewählt werden.

Kofferraum:

Der Tarraco – ohne die dritte Sitzreihe – hat im Kofferraum mächtig viel Platz. 700 Liter passen rein. Müssen doch einmal sieben Personen Platz finden, fasst der Kofferraum nur noch für 230 Liter. Schaut’s euch im Video an.

Fazit:

Der Seat Tarraco läuft gemeinsam mit dem VW Tiguan Allspace in Wolfsburg vom Band. Er überzeugt als schönes, geräumiges und hochwertig ausgeführtes SUV mit sportlicheren Fahreigenschaften als seine Schwester-Modelle. Mit Preisen ab 29.980 scheint der Tarraco fair eingepreist. Er ist bereits bestellbar und wird ab Februar 2019 erstmals beim Händler zu sehen sein.

Technische Daten – Seat Tarraco 2.0 TDI, 190 Ps, 4Drive (Allrad), DSG:

Motor: 2.0 TDI, Vierzylinder

Hubraum: 2.0 Liter

Leistung: 190 PS (140 KW)

Maximales Drehmoment: 400 Nm bei 1.750 U/min

Antrieb: Allradantrieb 4Drive

Getriebe: 7-Gang DSG

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: 8.0 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 213 km/h Leergewicht: 1.816 kg

WLTP-Verbrauch: 7.0 – 7.9 l/100 km

CO2-Ausstoss: 183 – 200 g/km

Farbe: Oxygen White

Ausstattungslinie: Xcellence

Preis dieser Variante: ab 43.800 Euro

Fotos: Seat/Der-Autotester.de