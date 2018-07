Der neue Seat Tarraco soll am 18. September in Tarragona enthüllt werden. Damit vervollständigt Seat seine SUV-Präsenz, zu der bereits der Ateca und der Arona zählen, um ein Großraumfahrzeug mit bis zu sieben Sitzen. Ende 2018 soll nun der Seat Tarraco auf den Markt kommen.

Eine dunkle Abdeckung wurde für die Besucher zurückgezogen, um die Überraschung zu enthüllen. Tarraco, der lateinische Name für Tarragona, ist der erste Name eines Seat Modells, der durch eine öffentliche Abstimmung von mehr als 146.000 Fans in der letzten Phase der Initiative #SEATseekingName ausgewählt wurde.

Foto: Seat