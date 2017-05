Nun darf auch Seat einen SUV bauen. Eine Überraschung ist das längst nicht mehr. Überfällig wäre wohl der treffendere Begriff. Warum Volkswagen die Spanische Tochter so lange von diesem stark wachsenden Marktsegment fern gehalten hat, kann nur spekuliert werden. Vermutlich wollte man bereits in anderen Segmenten zu verzeichnende Kanibalisierung innerhalb des Konzerns vermeiden. Vielleicht stand Seat ein Stück zu lange auf der Kippe, brauchte länger, bis man nach Jahren der Verluste endlich ein positives Ergebnis erzielen konnte. Mit einem emotionaleren Design kam schließlich der Erfolg. „Autoemocion“ war zwar vor Jahren schon der Seat-Slogan, aber der spiegelte sich damals noch nicht im Design wieder. Alles Schnee von gestern. Und nun hat endlich auch Seat einen SUV. Den Ateca. Spanischer Bruder des Tiguan. Und auch der Ateca bietet, was die Fahrer eines kompakten SUV schätzen: Fahrer und Passagiere sitzen einige Zentimeter höher, bequemerer Einstieg und besserer Überblick. Und unter dem 1,60 Meter hohen Dach entsteht mehr Raum, als in einem Golf. Dazu riecht das Ganze nach Freiheit und Abenteuer und ist daher für viele attraktiver, als ein schnöder Kompakter.

Günstiger als der Konzernbruder

Selbstredend bedient sich Seat aus dem Tiguan-Baukasten. Alle andere wäre sträflich. Der Fahrzeugpreis des Ateca liegt jedoch um runde 5.000 Euro unter dem Niveau des Tiguan. Eine Preisdifferenz, die lockt. Das zeigt die große Zahl an Vorbestellungen, bevor auch nur ein Kunde im Ateca Platz nehmen konnte. Die Preise für den Seat Ateca beginnen bei 19.900 Euro. Dafür bekommt der geneigte Käufer den Ateca mit Frontantrieb, Handschaltung und einem 115 PS Benziner. Der Tiguan ist dagegen 13 cm länger und seine Preise beginnen bei 25.975 Euro. Teuerster Ateca ist aktuell die Variante mit dem 190-PS-Diesel, Doppelkupplungsgetriebe (Automatik) und Allradantrieb in der Ausstattungsstufe „Xcellence“. Dafür müssen mindestens 35.580 Euro auf den Tisch des Seat-Händlers geblättert werden. Wer Leder, das ein oder andere Assistenz-System (ebenfalls aus dem Technik-Reservoir des Konzerns) und ein wenig Schnickschnack dazu möchte, der schafft sogar die 40.000-Euro-Marke.

Familienauto für den Trendsetter

Unser Testwagen ist mit der Xcellence Aussatttung versehen. Sein 2.0 Liter Dieselmotor treibt den kompakten SUV an allen 4 Rädern an. Seine 190 PS (141 kW) werden über das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an die beiden Achsen gelenkt. So kostet der Ateca ab 37.990 Euro. Mit einigen anderen Features und Assistenz-Systemen ausgestattet kommt unser Testwagen dann in Summe aber auf beachtliche 44.000 Euro. Das ist kein Taschengeld, aber im Gegenzug bekommt man ein wirklich gutes, kompaktes Familienauto, das den Zeitgeist trifft. Mit seinem kraftvollen Dieselantrieb spendet dieser Ateca immer wieder Fahrfreude. Denn schon von unten heraus steht viel Kraft und Vortrieb zur Verfügung. Trotz seiner Bauhöhe neigt der spanische Kompakt SUV in Kurven kaum zum Wanken und vermittelt in allen üblichen Fahrsituationen ein sicheres Gefühl. Das schnell und ohne erkennbare Zugunterbrechung schaltende Doppelkupplungsgetriebe passt perfekt zu Auto und Antrieb. Bei solcher Schalttechnik vermissen selbst eingefleischte Schalt-Fans Kuppeln und Schalten nicht mehr. Die Konzentration kann sich auf den Verkehr beziehen. Während der 14 Tage währenden Testphase haben wir den Ateca im Alltag eingesetzt. Selbst für drei Personen bietet er ausreichend Platz und Raum auf der Rückbank. Und auch das große und wenig zerklüftete Gepäckfach schluckt alles, was eine Familie so unterbringen muss. Wie in allen Volkswagen-Konzern-Autos sitzt alles am gewohnten Platz. Intuitive Bedienung ohne großes Nachdenken. Das passt. Ein Navigationssystem, das seinen Namen verdient. Sitze mit ausreichend langen Sitzpolstern und Halt gebenden Seitenwangen. Fühlt sich gut an.

Unser Fazit:

Ein (klein-) familiengerechter SUV für den Alltag ohne großen Schnickschnack mit ansprechendem Design zu einem angemessenen Preis. Mit ihm kann man stolz bei den Nachbarn vorfahren ohne zu sehr zu protzen. Wie sich die Wertstabilität des Ateca gegenüber einem Tiguan entwickelt, bleibt abzuwarten. Und damit kann auch die Frage, ob sich der etwas günstigere Kaufpreis des Ateca am Ende nicht ausgleicht, noch nicht beantwortet werden.

Wesentliche Technische Daten

Seat Ateca 2.0 TDI DSG

Länge x Breite x Höhe (in m): 4,36 x 1,84 x 1,60

Radstand (m): 2,64

Motor: 4-Zylinder-Diesel,

Hubraum: 1.968 ccm

Leistung, maximal: 110 kW / 150 PS

Max. Drehmoment: 340 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 201 km/h

Beschleunigung 0 auf 100: 8,5 Sek.

Kombinierter Norm–Durchschnittsverbrauch: 4,5 Liter

Effizienzklasse A

CO2-Emissionen: 115 g/km (Euro 6)

Leergewicht / Zuladung: min. 1.446 kg / max. 524 kg

Kofferraumvolumen: 485 Liter, erweiterbar

Wendekreis: 10,8 m

Preis: ab 32.260 Euro