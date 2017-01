Rolls-Royce setzt auf Top-Luxus. Auf der Autoshow in Wien präsentieren die Briten zwei Modelle, die noch exklusiver sind als die herkömmlichen Nobelautos der Marke. Zu bestaunen sind das Coupé Wraith in der Edition „Black Badge“ und das weiße Cabriolet Dawn „Inspired by Fashion“, das zum ersten Mal offiziell zu sehen ist. Die elitäre Fahrzeugwahl soll die Rolle Österreichs als kleiner, aber anspruchsvoller Automobilmarkt mit hoher Affinität zu maßgeschneiderten Lösungen unterstreichen.

Technisch und stilistisch eigenständig, richten sich die Fahrzeuge der Black Badge Serie an eine besonders anspruchsvolle Klientel. Mit dem Wraith Black Badge will man die hohen Ansprüche aktiver Selbstfahrer bedienen, die zugleich Wert auf ein unverwechselbares Äußeres legen. Als schwarze Schönheit hat Rolls-Royce aber auch die Limousine Ghost in Szene gesetzt. Der von modischer Haute Couture inspirierte Dawn ist ein Traum in Weiß und Hingucker auf jeder Sommer-Promenade zwischen Cannes und Kalifornien.

Nachfrage nach größtem Luxus komme unterdessen verstärkt aus den osteuropäischen Nachbarländern, teilt Rolls-Royce mit. Das Geschäft mit teuren Autos laufe überhaupt gut: Insgesamt habe Rolls-Royce 2016 mit weltweit 4.011 Fahrzeugen den zweithöchsten Absatz in der 113-jährigen Markengeschichte erzielt.

Die Wiener Autoschau ist zwar klein, aber fein und dadurch attraktiv für die Hersteller edler Fahrzeuge. „Wie begehrt die Automobile von Rolls-Royce sind, zeigt sich nicht nur an unseren globalen Wachstumszahlen, sondern auch an der Entwicklung kleiner Märkte“, sagt Peter Schoppmann, Regional Director Rolls-Royce Motor Cars. „Gerade mit den fahrerorientierten Modellen wie Wraith, Dawn und Ghost erreichen wir in Österreich einen zunehmend wachsenden Kundenkreis.“ Die Präsenz bei der Vienna Autoshow sei deshalb eine wichtige Maßnahme, um Rolls-Royce in der Öffentlichkeit noch stärker zu etablieren. mid