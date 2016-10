Rolls-Royce bietet den Dawn künftig als auffälliges Sondermodell „Inspired by Fashion“ an. Ein Team aus Mode-, Textil- und Accessoiresdesignern sorgt für die Gestaltung der Fahrzeuge, in die unter anderem Seide Einzug erhält.

Mit drei Farben soll der Rolls-Royce Dawn Inspired by Fashion beim Verdeck kräftige und im schwarz-weißen Interieur dezente Akzente setzen: Mugello Red, Cobalto Blue und Mandarin. Zum Farbschema der Karosserie in Andalucian White gehört eine handgemalte Coachline an der Seite. Ihre Farbe greift den Akzentton des Interieurs auf.

Weitere Merkmale des modischen Modells sind die seitlichen Türtaschen aus feinster Seide mit einer abstrakten Darstellung der Markenfigur „Spirit of Ecstasy“ und die Armaturentafel aus Leder mit eingearbeiteten Aluminiumpartikeln in Piano. Die Bespoke-Uhr in der Mittelkonsole ist in Silber ausgeführt. (ampnet)

Fotos: Rolls-Royce