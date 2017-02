Das Porsche-Museum wird sich auch in diesem Jahr bei der Stuttgarter „Retro Classics“ (2.–5.3.2017) präsentieren. Geboten wird auf einer der größten Oldtimer-Messen Europas ein Vorgeschmack auf die im Sommer startende Sonderausstellung „Neue Wege. Jedes Ziel. Immer Porsche“. Sie zeigt die Allradkompetenz von Porsche und stellt die Erfolgsgeschichte des Cayenne dar.

Messebesucher treffen auf ausgewählte Modelle aus der Unternehmenssammlung: Zwei der drei Exponate meisterten Herausforderungen in Afrika. So bewältigte der allradangetriebene 959 Paris Dakar 1986 den denkbar härtesten Rallyeeinsatz in der Wüste Afrikas, während der 911 SC Safari die East-African-Rallye 1978 in Kenia bestritt: René Metge und Dominique Lemoyne sowie Jacky Ickx und Claude Brasseur konnten mit dem 959 bei der Paris-Dakar einen Doppelerfolg einfahren. Der 911 SC Safari belegte die Plätze zwei und vier, da trotz erhöhter Bodenfreiheit von 28 Zentimetern an einem Felsbrocken der Hinterachslenker riss. Das dritte Exponat, der Cayenne Transsyberia, gewann 2008 die Transsyberia-Rallye, die von Moskau bis in die mongolische Hauptstadt Ulan Bator führte.

Wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag wird der zweifache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl am Sonnabend, 4. März, um 14 Uhr für eine Autogrammstunde auf dem Porsche-Stand erwartet. Den runden Geburtstag nimmt Porsche zum Anlass, Walter Röhrl ab den 14. März mit der Sonderpräsentation „Genie auf Rädern“ in Zuffenhausen zu würdigen. Außerdem wird mit „Walter Röhrl – der Querlenker“ der neueste Titel der museumseigenen Buchreihe erstmals auf der Retro Classics vorgestellt.

Porsche Classic präsentiert seine Restaurierungskompetenz anhand eines restaurierten Motors (911 S 2.2, Modelljahr 1971) und eines Getriebes (911 Carrera RS, Modelljahr 1992). Außerdem stehen die Experten für Fragen zu dem 52 000 Teile umfassenden Originaleteile-Sortiment sowie zur Reparatur und Restaurierung von Porsche-Klassikern zur Verfügung. Von exklusiven Fahrerlebnissen auf außergewöhnlichen Routen sowie im Rahmen der Porsche Sport Driving School werden die Spezialisten der Porsche Driving Experience berichten. Porsche Drive stellt sein Mietangebot aktueller Modelle aus der Produktpalette vor.

Der Museumsshop wird ausgewählte Produkte zum Verkauf anbieten. Neben verschiedenen Fahrzeugminiaturen werden auf dem Porsche-Stand ebenso die Bücher aus dem Eigenverlag Edition Porsche Museum wie auch Bedienungsanleitungen für Technik-Interessierte angeboten.

Der Stand des Porsche-Museums präsentiert sich traditionell in der „Porsche-Halle“ (Halle 4). ampnet