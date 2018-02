Renault Trucks wird 2019 mit der Serienproduktion von rein elektrisch betriebenen Lastwagen beginnen. Sie werden im Werk Blainville-sur-Orne in der Normandie gebaut und sind für den Stadt- und Verteilerverkehr gedacht.

Der zu Volvo gehörende Nutzfahrzeughersteller erprobt seit zehn Jahren batteriebetriebene Nutzfahrzeuge. Seit 2010 bietet Renault Trucks in Frankreich bereits den in Kleinserie gefertigten 4,5-Tonnen-Leicht-Lkw Maxity Elektro an. ampnet

Foto: Renault Trucks