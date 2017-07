Renault ist in Deutschland die Nummer eins bei Elektrofahrzeugen, Der französische Autobauer hat im ersten Halbjahr 2017 so viele E-Autos verkauft wie noch nie in einem Halbjahr. Bis Juni 2017 konnte Renault 2.802 Neuzulassungen von rein elektrisch betriebenen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen verbuchen, ein Plus von knapp 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Marktanteil liegt Ende Juni bei 23,5 Prozent. Das meistgekaufte Elektromodell in Deutschland ist der Renault Zoe mit 2.430 Einheiten im ersten Halbjahr 2017 (erstes Halbjahr 2016: 1.279 Fahrzeuge; +90 Prozent). Mit 3.518 Förderanträgen verzeichnet der Zoe auch die meisten Anfragen für den staatlichen Umweltbonus. mid