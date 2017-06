Das SUVs absolut in Mode sind, ist längst kein Geheimnis mehr. In einigen Jahren werden sie zusammen mit kompakten Artverwandten und Crossover Modellen den Markt wohl dominieren. Auch der Renault Koleos wirbt um die Gunst der SUV Käufer. Nun kommt er in seiner zweiten Generation und feiert am 24. Juni seine Markteinführung. Schaut man sich die Fülle an Modellen an, die sich im Koleos-Segment Konkurrenz nennen, erkennt man, wie sehr sich die Hersteller bei den kompakten SUVs mittlerweile ins Zeug legen. BMW X3, Audi Q5, Peugeot 5008, VW Tiguan oder Mazda CX-5 sind nur einige Namen in diesem Potpourri. Viele dieser Modelle basieren auf quer genutzten Plattformen oder profitieren von anderen Breiteneffekten in oder zwischen Konzernen.So wird der Koleos im Südkoreanischen Samsung Werk in Busan gebaut, wo auch der Nissan X-Trail gefertigt wird. Der Koleos möchte mit ausdrucksstarkem Design, viel Komfort, modernen Dieselmotoren und französischer Finesse überzeugen. Sein Einstiegspreis von 30.490 Euro erscheint attraktiv positioniert. Von der ersten Generation des Koleos konnte Renault weltweit etwa 400.000 Stück absetzen. Wie uns der neue Franko-Japaner gefällt, lesen Sie hier.