Berühmte Musiker stehen nicht nur auf schöne Frauen. Sie fahren auch auf rassige Sportwagen ab. Doch wenn die Herren in die Jahre kommen, dann lassen sie sich lieber in gediegenen Limousinen durch die Gegend chauffieren. Das heißt aber auch: Die Sportwagen werden nicht mehr gebraucht. Doch wohin mit den edlen Stücken? Ganz einfach: Auf die Bühne eines ganz großen Auktionshauses. Und so kamen jetzt zwei Raritäten bei Coys unter den Hammer. Da ist zum einen ein Lamborghini Miura Baujahr 1971 von Sänger-Ikone Rod Stewart, für den ein Bieter jetzt für umgerechnet rund eine Million Euro den Zuschlag erhalten hat. Und dann war da noch ein Maserati Ghibli 4.9 SS Baujahr 1972, der einst Adam Clayton, dem Bassisten der weltberühmten Rockband U2, gehörte. Dieser Sportwagen wurde für rund 340.000 Euro versteigert und ist laut Coys der teuerste Auktions-Ghibli der Geschichte. Von diesem Ghibli gibt es übrigens nur acht Exemplare auf der Welt. mid