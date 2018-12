Volkswagen hat die Testphase für einen neu entwickelten, regenerativen Kraftstoff erfolgreich beendet: Seit Januar 2018 hat das Unternehmen „R33 Blue Diesel“ an der werksinternen Tankstelle in Wolfsburg getestet. Der Kraftstoff ermöglicht durch den Einsatz von Biokraftstoffen CO2-Einsparungen von mindestens 20 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Diesel. Davon sollen auch Großkunden profitieren, um mit ihren Flotten die Klimaschutzziele zu erreichen. Der Kraftstoff kann ohne Motorumrüstung eingesetzt werden, da er die Dieselkraftstoffnorm erfüllt.

Zunächst testeten die Mitarbeiter von Volkswagen den neuen Kraftstoff. Über neun Monate betankten sie Geschäftsfahrzeuge ausschließlich mit R33 Blue Diesel, der bis zu einem Drittel aus erneuerbaren Kraftstoffkomponenten besteht. Das Konzept wurde gemeinsam mit der Hochschule Coburg sowie weiteren Projektpartnern entwickelt. Lieferant ist Shell in Zusammenarbeit mit Tecosol und Neste. R33 entspricht der Dieselnorm DIN EN 590 und erfüllt alle Kriterien, um als Serienkraftstoff ohne weitere Auflagen eingesetzt zu werden.

Bei der Herstellung der Rohstoffe für die Biokraftstoffe spielen unter anderem Pommes Frites eine wichtige Rolle. Das für ihre Zubereitung benutzte Speisefett wird normalerweise entsorgt doch durch moderne Verfahren lässt sich es sich sinnvoll verwerten. Das Fett wird gefiltert, gereinigt und zu Paraffingemisch oder Biodiesel verarbeitet, das dem Grunddiesel beigemischt wird. So kommt R33 Blue Diesel auf einen Bio-Anteil von bis zu 33 Prozent, basierend ausschließlich auf Rest- und Abfallstoffen.

Nach der erfolgreichen Testphase wird bei Volkswagen R33 Blue Diesel an den Werktankstellen dauerhaft eingesetzt, auch im Werk in Salzgitter wurde bereits ein entsprechender Probebetrieb gestartet. In diesem Sommer erfolgte zudem die Einführung bei weiteren Projektpartnern wie Bosch. Weitere Einsatzorte sind in Planung. ampnet

Fotos: Volkswagen