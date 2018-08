Ab 2021 will Infiniti nur noch teil- oder vollelektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen. Um auf die Zukunft unter Strom aufmerksam zu machen, präsentiert die Nissan-Tochter am letzten August-Wochenende beim Pebble Beach Concours d’Elegance in den USA den Prototype 10. Es handelt sich um den Entwurf eines elektrifizierten einsitzigen Speedsters. Nähere Einzelheiten will das Unternehmen nach der Vorstellung am 23. August bekanntgeben. ampnet

Foto: Infiniti