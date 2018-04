Porsche Panamera Sport Turismo 4E Plug-in-Hybrid – Mit vereinten Kräften

Um es vorweg zu nehmen, mir gefällt das Heck des Sport Turismo (ST) besser, als das des klassischen Panamera. Praktischer ist sie ob der niedrigen Ladekante zudem. Ob der ST nun ein Shooting Break ist oder ein Kombi? Sei´s drum. Namen sind bekanntlich Schall und Rauch. Ein Auto – und nicht zuletzt ein Porsche – wird bekanntlich auch mit dem Auge gekauft. Und ich finde den ST einfach schöner, weil klarer und harmonischer in der Formensprache.

Und wenn die optischen Vorzüge auch noch mit höherem Nutzwert einhergehen, ist der Drops schon gelutscht. Für Zeitgenossen, die den klassischen Panamera vorziehen, baut ihn Porsche ja weiterhin. Schön, wenn man die Wahl hat.

Als Sport Turismo noch schöner

Seit 2017 gibt es den ST auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. In unserem Testwagen, dem Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo, werkelt ein Parallel-Vollhybrid mit Plug-in-Technologie. Der 2.9 Liter V6-Biturbo-Benziner kommt mit einer Leistung von 330 PS (243 kW) und einem maximalen Drehmoment von 450 Newtonmetern (1.750 – 5.000 Umdrehungen pro Minute). Der Elektromotor sitzt zwischen Verbrenner und Automatikgetriebe – bringt eine Leistung von 136 PS (100 kW) und verfügt über ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter. Unter dem Kofferraumboden wurde der 14,1 kWh Akku versteckt, der für eine elektrische Reichweite zwischen 30 und 50 km sorgen soll. In Summe ergibt sich eine Systemleistung von 462 PS (340 kW). Serienmäßig verfügt dieser Panamera ST über einen Allradantrieb. Mit einem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von ZF Friedrichshafen wird die Kraft an die Räder geleitet.

Um es nicht zu vergessen: Porsche bietet den Panamera ST auch noch als Turbo S E-Hybrid mit 680 PS Systemleistung an. Wie sagt man in solchen Fällen so schön: Das Bessere ist des Guten Feind.

30 bis 50 Kilometer rein elektrisch

Auf unseren ersten Testfahrten surren wir bei zurückhaltender Fahrweise und mit voll geladenem Akku runde 30 Kilometer weit. Dann ist der Akku leer und der Verbrenner übernimmt. Für solche kurzen Distanzen ist der E-Antrieb gedacht. Für die meisten von uns sollte das für den Weg zur Arbeit und zurück reichen. So kann dieser Weg das ganze Jahr über rein elektrisch getrieben, zurückgelegt werden. Jedenfalls dann, wenn man seinen Gasfuß zügeln kann. Wenn es dann dynamischer vorwärts gehen soll oder die lange Strecke auf dem Programm steht, steigt der kraftvolle Benziner ein. Dann ist man für den längeren Business-Trip, die Fahrt zu den Schwiegereltern am Wochenende oder für die Urlaubsfahrt bestens gerüstet. Dafür sorgt auch der 1.295 Liter große Gepäckraum. Das sind zwar nur 20 Liter mehr als beim klassischen Panamera, aber man kann das Gepäck in den Laderaum schieben, ohne eine Kante (628 mm über der Fahrbahn) überwinden zu müssen. Ach ja: Die Ladefläche ist fast 1,10 Meter lang.

Und für die Passagiere im Fond bleibt noch immer komfortabel Platz. Das Cockpit? Was soll ich sagen? Alles bestens. Wer sich hier nicht wohl fühlt. Dem ist automobil wohl nicht mehr zu helfen. Unser silber-grauer Testwagen trägt schwarzes Glattleder, feine Metallleisten und die obligatorischen tief-schwarzen Hochglanzflächen. Und mein Rücken liebt diese Massagesitze. Alles luxuriös, mit dem coolen Touch der Moderne. Ein tolles Arrangement. Ganz mein Ding.

Und das Fahrgefühl?

Schlicht fantastisch. Mit der Dreikammer-Luftfederung, der blitzschnellen Wankstabilisierung, der Allradlenkung und dem Allradantrieb. Unglaublich, wie dieses große Fünfmeter-Auto durch die Kurven zieht, dabei immer sicheren Grip hat, mit dynamischer Traktion beschleunigt und stets das Gefühl von Abrahams Schoss vermittelt. Der Panamera ST ist mit diesem Antrieb für mich die perfekte Kombination, aus Effizienz, Dynamik und Luxus.

Preise und Wettbewerb

Wer so was noch kann? Vielleicht Ferrari mit dem GTC4 Lusso, aber der bewegt sich in einem höheren Preissegment. Der Audi RS7 könnte noch passen. Und der Preis? Unser Testwagen hat einen Basispreis von 112.075 Euro dazu kommt noch die gern genommene Zusatzausstattung, so sind dann 150.000 Euro bald erreicht.

Technische Daten

Porsche Panamera Sport Turismo 4E Plug-in-Hybrid

Motor: Frontmotor, Zylinderzahl 6 + Elektromotor

Hubraum: 2.894 cm³

Leistung : 243 kW/330 PS bei 5.250 – 6.500 r/min

Maximales Drehmoment: 450 Nm bei 1.750 – 5.000 r/min

Leistung elektrische Maschine: 100 kW/136 PS

Drehmoment elektrische Maschine: 400 Nm

Systemleistung : 340 kW/462 PS

Systemmoment: 700 Nm

Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,6 l/100 km (Super)

CO2-Emissionen kombiniert 59 g/km

Stromverbrauch kombiniert 15,9 kWh/100 km

Energieeffizienzklasse A+

Räder vorne: 9,0J x 19H2 ET64

Reifen vorne: 265/45 ZR 19 (105Y)

Räder hinten: 10,5J x 19H2 ET62

Reifen hinten: 295/40 ZR 19 (108Y)

Karosserie: Länge 5.049 mm/Breite 1.937 mm/ Höhe 1.428 mm

Radstand: 2.950 mm

Leergewicht nach DIN: 2.190 kg

Zul. Gesamtgewicht: 2.810 kg

Zul. Zuladung: 620 kg

Gepäckraumvolumen: 425 l

Tankinhalt: 80 l

Höchstgeschwindigkeit: 275 km/h

Beschleunigung 0 – 100 km/h 4,6 s

Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) 3,1 s

Hauptservice-Intervall alle 60.000 km

Garantie Hochvolt-Batterie: 6 Jahre / 120.000 km