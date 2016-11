Ein Porsche ist ein Boxster, ist ein Porsche, ist ein Boxster, ist ein Porsche auch mit 4 Zylindern? Schon bei der Fahrvorstellung des Porsche Boxsters hatten wir die Frage nach der Porschetauglichkeit des 4-Zylinder-Motors erörtert. Abschließend kann man sagen: JA, der neue Boxster ist besser als sein Vorgänger, JA, der Sound ist gut – wenn auch elektrisch und nicht organisch erzeugt und JA, das Teil hat eine Griffigkeit und Agilität, wie kaum ein zweites Modell. Doch in unserem Alltagstest stellen wir uns erneut die Frage, wie gut sich der neue Boxster mit 4-Zylinder Motörchen jetzt im Everyday-Life schlägt? Im Vergleich zu den bisherigen Boxster-Modellen hat der 718 ein markantes kantiges Design. Es zeichnet sich durch zwei ausgestellte Kotflügeln, dickere Muskeln und stark ausdefinierte Linien aus. Das erinnert an einen austrainierten Modellathleten mit Adoniskörper. Durch den geringen Körperfettanteil sind die Details gut erkennbar. Da fallen zuerst die neuen Scheinwerfer ins Auge. Sie basieren auf LED-Technik und gefallen durch technische Kühle. Das 3D-Design ist jedoch genau deshalb aufregend, denn es entspricht der emotionalen Porsche Design-DNA. An der Seite sind die elektrisch einklappenden grazilen Seitenspiegel charakteristisch. Die großen, Kunststoff umrandeten Lufteinlässe schärfen das Seiten-Profil, verleihen der Silhouette mehr Definition und werden benötigt, um den Turbomotor mit genügend kühler Luft zu versorgen. Am Heck strahlen neugezeichnete LED-Rückleuchten. Sie gleichen einer Lichtskulptur, die man gerne im eigenen Wohnzimmer wieder fände. Verbunden werden Sie mit einer Zierblende, die dem Auto mehr Breite verleiht. Auf dieser Blende steht in verchromten Lettern: Porsche Boxster S. Sieht nobel aus und schenkt dem Sportwagen die nötige Eleganz. Porsche selbst gibt an, dass bei der Entwicklung des 718 kaum ein Teil vom Vorgänger übernommen wurde. Das ist stark, denn an Entwicklungskosten wurde hier augenscheinlich kaum gespart.

Solche Verbrauchswerte wird man als sportlicher Fahrer, der sich nicht zu schade für Beschleunigungs-Rennen an der Ampel, für Vollgas-Starts vor dem Fitnessstudio oder einfach für die Teilnahme an Straßenrennen ist, nie erreichen. Realistisch sind hier 14 Liter Verbrauch bei sportlicher Fahrweise, im Kampf mit der Landstraße oder im zweiten Gang durch die Stadt. Wer ein zartes Gasfüsschen besitzt, der kann den angestrebten Normverbrauch jedoch tatsächlich erreichen. Aber will man das? Die 275 Stundenkilometer im Boxster und 285 Spitze im Boxster S sind schon eher erstrebenswerte Ziele. Dabei sei gesagt, dass ich selten einen so stabilen doppelten Spurwechsel bei 220 Stundenkilometern erlebt habe, wie in diesem Pferdchen aus Zuffenhausen.

Der 718 Boxster klingt anders als seiner Vorgänger, keine Frage. Doch findet man sich mit dem elektronisch gesteuerten Sound ab und ist bereit auf eher organisch erzeugte Symphonien zu verzichten, so wird man den neuen Klang auf eine andere Art beeindruckend krawallig erleben. Am besten lernt man die brutale Kraftentwicklung beim extremen Launch-Start kennen. Bei gedrückter Bremse und Gas steigt man von Bremspedal. Nun katapultiert uns die Pferdeherde, danke des tollen Doppelkupplungsgetriebe ohne erkennbare Schubunterbrechung nach vorne. Der allradgetriebene Boxster S saugt sich so fest in den Kurven, dass es bei eingeschaltetem PSM (Porsche Stability Management) schwer ist, das Ding überhaupt quer zu bekommen. Das ist selbst dann nicht leicht, wenn man das PSM deaktiviert.

Das Agilitäts-Monster scheint dabei so auf dem Asphalt zu kleben, als würde es hobbymässig spielend leicht physikalische Grenzen außer Kraft setzen. Und spuckt und röhrt im Sport-Plus-Modus, als gäbe es keinen Morgen mehr. Von einem Turboloch – nichts zu spüren. Neustes Gimmick ist der Response Button Drehknopf am Lenkrad. Drückt man seine Mitte, stellt sich alles 20 Sekunden lang auf die sportliche Aggressivität des Sport+ Modus – nur das Fahrwerk nicht. Das hat was von Formel 1 und beeindruckt definitiv jedes beifahrende Mädchen. Das Fahrwerk ist dabei so solide abgefedert und bleibt berechenbar, dass es eine wahre Freude ist am Lenkrad zu sitzen. Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) macht seine Sache dermaßen gut, dass man es nie mehr anders will. Die Bremsen? Bessere Verzögerungswerte sind kaum denkbar! An alle die jetzt immer noch an Porsches neuem 4-Zylinder Konzept zweifeln: Der neue Boxster hat bessere Leistungswerte, bei geringerem Verbrauch und soll rund 16 Sekunden schneller auf der Nordschleife sein. Was will man also mehr? Aber sie kennen ja den alten Spruch: Irgendwas ist immer!